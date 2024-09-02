Не в названии дело: переименование Telegram-каналов не избавит от маркировки иноагента

В Роскомнадзоре заявили, что Telegram-каналы, которые были включены в реестр иностранных агентов, обязаны продолжать маркировку контента и после смены названия или адреса в интернете. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Ранее Telegram-канал «Незыгарь» (признан Минюстом РФ иноагентом) поменял название на «НZГ», а BRIEF (признан иноагентом) переименовался в «ЕЖ/дневник». Однако в Роскомнадзоре подчеркнули, что за отсутствие указания на статус иноагента предусмотрена административная ответственность.

Там добавили, что сейчас регулятор рассматривает вопрос о возбуждении административного производства против администраторов этих Telegram-каналов по части пятой статьи 19.34 КоАП, согласно которой штраф может составить от 10 до 30 тыс. руб.

Как пишет «РИА Новости», до смены названия Telegram-канал BRIEF закрепил сообщение о маркировке иноагента, однако в самих публикациях пометка отсутствовала.

В службе уточнили, что наличие только лишь «закрепленного» сообщения с маркировкой считается нарушением законодательства. Все текстовые материалы иноагентов должны содержать маркировку под заголовком, либо — в случае отсутствия заголовка — перед началом такого материала.

Напомним, Минюст добавил в реестр иностранных агентов Telegram-каналы BRIEF, «Незыгарь» и «Сирена» 16 августа.