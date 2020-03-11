«Будущее уже сегодня»: INGRAD запустил новую рекламу в стиле блокбастеров

Для анонса запуска своих новых флагманских проектов бизнес-класса ЖК FORIVER и ЖК ГОРКИ ГК «Инград» запустила имиджевую кампанию «Будущее уже сегодня». После удачного опыта коллаборации INGRAD и «Звёздных Войн», когда все креативные материалы конца 2019 года были выполнены в стилистике афиш и трейлеров фантастического блокбастера, рекламная и креативная команда девелопера решили действовать в той же концепции.

Основным посылом кампании стали слоганы «Будущее уже сегодня. Новые квартиры на ingrad.ru». Рекламные макеты выполнены в духе постеров супергеройского блокбастера: вокруг лиц «людей будущего» вращаются голографические картинки, составленные из элементов квартирных планировок и логотипов жилых кварталов INGRAD, выстраивающих мостик между сферой деятельности компании и футуристическим стилем макетов.

В поддержку кампании был снят ролик «Будущее уже сегодня. Главные премьеры года». Его короткая версия уже транслируется на федеральных каналах, длинная — в интернете. Идея ролика была рождена департаментом рекламы и креативным отделом ГК «Инград», а разработкой сценария и съемкой занялось креативное агентство Headshot.Moscow.

В героях ролика можно заметить черты любимых многими персонажей: Бэтмена, Мандалорца и Железного человека — Тони Старка. Только в этом случае роль супергероев играют члены команды INGRAD: строитель, сварщик и архитектор.

Съемки проходили в подмосковном ангаре, где, по словам команды проекта, удалось воссоздать атмосферу дока, в котором создают нечто масштабное и космическое — новые блокбастеры рынка недвижимости от INGRAD.

Роман Антоновский, креативный директор ГК «Инград»: В этом году вас ожидает еще немало кинопремьер от INGRAD. Не буду раскрывать вам карты, но основным вектором нашего рекламного креатива в этом году станет стилизация рекламных материалов под афиши и трейлеры киноблокбастеров. Если говорить о текущей рекламной кампании, особенно ярко у нас получились диджитальные ролики наружки, спасибо коллегам из рекламы, что они сделали на них акцент во время закупки инвентаря. Да и ролик получился очень необычным и привлекающим внимание на фоне обычной рекламы, сделанной по стандартным лекалам. INGRAD был одним из первых девелоперов, кто в своей рекламной коммуникации выдвинул на первый план именно эмоции и имиджевую составляющую, что позволило вывести наш бренд в топ-3 по узнаваемости среди девелоперов Московского региона (данные Mediascope). Сегодня за нами потянулись и другие. Яркие имиджевые кампании запустили ГК ПИК и ГК «Самолёт», ранее делавшие акцент на свои продуктовые преимущества. Так что не время почивать на лаврах, чтобы оставаться в лидерах, нам нужно делать еще более яркую и более креативную рекламу, чем раньше. Отдельно хочу похвалить свою команду, начиная с середины 2019 года практически весь креатив мы делаем внутри компании, усилиями креативного отдела и департамента рекламы ГК «Инград». На сторону отдаем только ролики, с которыми нам помогает проверенный партнер — агентство Heashot.Moscow.

Ольга Проскурина, директор департамента рекламы ГК «Инград»: INGRAD — это бренд. Яркий, самобытный, неплохо отстроенный, при этом весьма гибкий. Работать с таким материалом — одно удовольствие. Мы с командой наслаждаемся процессом и в момент создания идеи, и в момент реализации, и с особой гордостью — в момент получения результатов. Темпы роста доли рынка «Инград» на порядок выше конкурентов, и останавливаться в наши планы пока не входит.

Состав творческой группы:

ГК «Инград»:

Ольга Проскурина — директор департамента рекламы

Роман Антоновский — креативный директор

Андрей Кобяков — директор по рекламе

Ольга Басанова — арт-директор

Мария Гусева — арт-директор

Иван Попов — контент-директор

Ольга Соленова — руководитель управления офлайн-рекламы

Ксения Стебаева — дизайнер

Headshot.Moscow:

Кирилл Дренясов — креативный продюсер

Владимир Ваулин — режиссер