Influencio обновила платформу для работы с блогерами

Платформа для работы с инфлюенсерами Influencio обновила функционал для рекламодателей и авторов. Ключевые изменения коснулись автоматизации подбора каналов и документооборота.

В платформе внедрен алгоритм автоматического анализа контента, который оценивает тематику, стиль публикаций и характеристики аудитории канала. На основе этих данных система формирует персонализированную ленту рекламных предложений для блогеров и рассчитывает оценку соответствия канала требованиям бренда.

Для автоматизации рутины в Telegram запущено мини-приложение для авторов. Через него можно получать предложения, согласовывать материалы, обмениваться реквизитами и подписывать документы. В интерфейсе для рекламодателей централизованы брифы, согласование сценариев, платежи и отчетность. Также платформа интегрирована с операторами рекламных данных (ОРД) для автоматической передачи идентификаторов маркировки и учета переходов по коротким ссылкам.

По данным отраслевого исследования «Инфлюенс-маркетинг в России», более половины рекламодателей испытывают сложности с централизованным запуском и контролем кампаний при работе с большим количеством блогеров одновременно. Разработчики заявляют, что новое обновление направлено на решение этой проблемы за счет объединения разрозненных процессов в едином интерфейсе.