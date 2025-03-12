Главным редактором журнала «Правила жизни» стал Антон Беляев

Музыкант и продюсер Антон Беляе стал главным редактором журнала «Правила жизни», а Алла Хечумова — управляющим директором бренда. По словам представителей холдинга, Антон Беляев «привнесет свежие идеи», а Алла Хечумова, имеющая опыт в Esquire и Independent Media, усилит позицию бренда. Об этом Sostav сообщили в Independent Media .

Антон Беляев — музыкант, основатель и фронтмен группы Therr Maitz, создатель шоу «LAB с Антоном Беляевым», музыкальный продюсер, композитор, наставник нескольких сезонов шоу «Голос».

Алла Хечумова пришла в медиахолдинг в 2017 году, она работала директором по рекламе Esquire и корпоративным директором по диджитал-продажам. С 2022 года занимала должность коммерческого директора Independent Media. Алла — лауреат премии «Медиа-Менеджер России 2024» в номинации «Мультимедийные медиа» («Коммерческий директор»).

Алла Хечумова, управляющий директор бренда: Я люблю и хорошо знаю «Правила жизни», считаю продукт одним из лучших на рынке и уверена, что новая команда и дальше будет задавать тренды на медийном рынке.

Ранее главредом и диджитал-директором «Правил Жизни» был Трифон Бебутов, который покинул издание.