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30.08.2024 в 10:45

Акции «Яндекса» войдут в индексы Мосбиржи и РТС

Торговая площадка оценила free-float компании в 15%

С 20 сентября начнет действовать новая база расчетов для индексов Мосбиржи и РТС. В нее войдут акции «Яндекса» (YDEX) и группы компаний «Астра» (ASTR), сказано в сообщении торговой площадки.

Как следует из релиза, акции «Яндекса» будут включены в базу расчета индекса голубых фишек, акции АК «Алроса» его покинут. База расчета индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения акций «ВИ.ру».

В базу расчета индекса акций широкого рынка войдут акции «Яндекса», «ВИ.ру» и «Промомеда». Акции «Куйбышевазота», «Россетей Северо-Запад» и «Таттелекома» будут исключены из индекса. Отраслевой индекс информационных технологий изменится за счет включения акций МКПАО «Яндекс».

Отмечается, что Мосбиржа установила коэффициент free-float «Яндекса» в 15%.

Ранее аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» назвали «Яндекс» в числе кандидатов на внеочередное включение в основной индекс Мосбиржи. Эксперты предположили, что включение акций компании окажет «существенное влияние на рынок», так как повлечет за собой пропорциональный отток средств из других индексных бумаг.

Яндекс РТС Мосбиржа
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