IMHO начнёт продавать рекламу в Viber

Viber и селлер IMHO (дочерняя компания НСК, принадлежащей «Газпром-медиа») договорились о партнерстве по продаже рекламы. Теперь в мессенджере появятся новые рекламные форматы, например, видеоролики после звонка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей сторон.

IMHO будет эксклюзивно продавать в России формат Post Call Video (видеореклама после звонка). Кроме того, рекламодателям станут доступны реклама в списке чатов и брендированные наборы стикеров. Для мессенджера это первый опыт сотрудничества с локальным партнером-селлером, отметил руководитель отдела продаж Viber в России и СНГ Сергей Самородов. Ранее рекламный инвентарь Viber реализовывал самостоятельно.

Эксперты отмечают, что пользователи отрицательно относятся к любой рекламе, а особенно к навязчивой. Однако, Viber приходится экспериментировать и тестировать виды рекламы, которая может не понравиться пользователям, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Он поясняет, что, например, WhatsApp, принадлежащий Facebook, может позволить себе этого не делать, Viber же должен доказывать перспективность.

Viber — второй по популярности мессенджер в России. По данным Mediascope за декабрь 2019 года, его месячная аудитория составляла 37 млн человек, у WhatsApp — 69 млн, у Telegram — 23 млн. Рекламная выручка приносит чуть менее 20% доходов Viber, компания планирует придерживаться этой доли. По подсчётам App Annie, он занял восьмое место среди всех приложений по количеству проведенного времени и скачиваниям у россиян.