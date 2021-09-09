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09.09.2021 в 11:30

Сергей Верейкин назначен вице-президентом по креативному развитию и инновациям iMARS

Он будет выводить на рынок новые цифровые продукты коммуникационной группы

Сергей Верейкин

Коммуникационная группа iMARS объявила о своих новых кадровых назначениях — вице-президентом по креативному развитию и инновациям компании стал Сергей Верейкин. Как отметил Sostav президент агентства Алексей Чуйкин, «основной задачей Сергея станет вывод на рынок новых продуктов, основанных на цифровых инновациях и подкрепленных нашим многолетним опытом успешной реализации кампаний в России и за рубежом, а также компетенциями и знаниями».

У Верейкина большой опыт в интегрированных коммуникациях — ранее он занимался запуском и развитием проектов для ведущих российских и международных медиахолдингов, возглавлял агентства «Кузьменков и партнеры» и Mint (входят в BBDO Group).

iMARS
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