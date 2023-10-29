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29.10.2023 в 12:55

Илон Маск планирует превратить Х в сайт знакомств

Трансформация может произойти уже в 2024 году

Владелец X Илон Маск рассказал о планах по трансформации социальной сети в сайт знакомств и цифровой банк. Это может случиться уже в 2024 году, сообщает Business Insider.

По данным портала, бизнесмен сообщил о своих планах на совещании с участием гендиректора компании Линды Яккарино. Однако Илон Маск не уточнил, как будет проходить трансформация.

Ранее Маск анонсировал новые уровни подписки на премиум-версию социальной сети. Один из них будет доступен по более низкой цене, чем текущая подписка, и предоставит пользователям полный доступ ко всем функциям платформы. Однако реклама останется неизменной. Второй уровень предоставит возможность полного удаления рекламного контента с платформы, но будет стоить дороже, чем текущая подписка.

Кроме того, несколько дней назад владелец Х сообщил о появлении в своей социальной сети функций видео- и аудиозвонков, которую он анонсировал еще в ноябре 2022 года.

Илон Маск Х
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