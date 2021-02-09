Биткоин обновил исторический максимум после того, как Tesla вложила в него $1,5 млрд

Курс биткоина обновил исторический максимум и превысил отметку в $46 тыс., сообщает РБК со ссылкой на данные торгов биржи Binance. За полчаса, с 02:00 до 02:30 по московскому времени, курс вырос с $45,099 до $46 тыс. По данным Coinmarketcap, в 9:30 стоимость валюты перевалила за $47 тыс.

В понедельник, 8 февраля, Tesla сообщила, что в январе вложила в биткоин $1,5 млрд, и в ближайшем будущем начнет принимать оплату криптовалютой. В компании отметили, что понимают риски, связанные с волатильностью криптовалюты, отсутствием регулирования и возможными кибератаками.

«В январе 2021 года мы обновили политику инвестирования, чтобы получить возможность максимизировать прибыль от средств, которые не требуются для поддержания достаточного уровня ликвидности», — говорится в заявлении Tesla.

Это самая крупная покупка биткоина среди публичных компаний, до этого лидером была MicroStraregy, которая приобрела 71 тыс. биткоинов на $1,145 млрд. На фоне заявления Tesla курс цифровой валюты начал расти, за сутки биткоин подорожал на 13%, обновив предыдущий максимум в $44 тыс.

Интерес к криптовалюте возрос на фоне пандемии, когда инвесторы стали опасаться ослабления традиционных валют. В январе 2021 года биткоин подорожал до рекордных $42 тыс.

По данным компании Chainalysis, около 20% всех биткоинов находятся на кошельках, владельцы которых потеряли пароли от них. Общая стоимость заблокированной криптовалюты составляет около $140 млрд.