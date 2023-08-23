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23.08.2023 в 13:22

Илон Маск обвинил Facebook* в манипуляции общественным мнением

Об этом бизнесмен написал в своей соцсети X

Владелец соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск заявил в своём аккаунте, что Facebook* (*запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) манипулирует мнением людей.

«Facebook манипулирует общественностью практически по всему миру. Вот почему они не открывают исходный код своего алгоритма», — написал Маск на своей странице в X.

Так бизнесмен прокомментировал расследование Sky News. Издание выпустило материал, в котором говорится, что Meta (признана экстремистской и террористической организацией в России) содействует цензуре при освещении на платформе событий вокруг референдума в Австралии по признанию аборигенов и жителей островов Торресова пролива первыми народами континента и закреплению за ними права голоса в законодательном органе.

Ранее Маск вызвал главу Meta Марка Цукерберга на бой после того, как в интернете появилась информация о намерениях компании запустить приложение — конкурента принадлежащей Маску соцсети X.

Илон Маск x
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