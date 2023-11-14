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18+
14.11.2023 в 14:11

Холдинг LVMH рассматривал продажу «Иль де Ботэ» стороннему инвестору

Новый владелец сети Евгений Дроздов рассказал подробности о сделке

Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) рассматривала вариант продажи российской сети косметики и парфюмерии «Иль де Ботэ» стороннему инвестору. Об этом РБК сообщил новый владелец и гендиректор сети Евгений Дроздов.

Предприниматель также объяснил решение LVMH передать компанию ему. К моменту сделки он проработал в «Иль де Ботэ» семь лет, в течение трёх из них занимал пост гендиректора. По словам Дроздова, он знал бизнес «вдоль и поперёк».

Предприниматель рассчитывает сделать прибыльной компанию уже в 2024 году. В 2022 году убыток сети составил 1,2 млрд руб.

Сеть «Иль де Ботэ» была основана в 2001 году. До 2008 года она находилась под контролем холдинга «Единая Европа». Затем его основатели Игорь Денисов и Андрей Грибков создали совместное предприятие с LVMН для развития сети, в котором французский холдинг получил 45%. В 2016 году LVMН нарастил долю в компании до 100%.

В 2020 году «Иль де Ботэ» объявила о ребрендинге и сменила название на Sephora. В марте 2022 года LVMН приостановил работу всех своих магазинов в России, в том числе Sephora. Летом того же года холдинг продал Sephora российскому менеджменту, то есть Евгению Дроздову. В октябре сделка была закрыта, тогда же магазины сети начали возобновлять работу уже под брендом «Иль де Ботэ». В феврале этого года сеть выпустила первую рекламу после своего перезапуска в РФ.

LVMH Сделка «Иль де Ботэ»
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