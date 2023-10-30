Гендиректором «ИКС Холдинга» стал Алексей Белов

Новым гендиректором «ИКС Холдинга» назначен Алексей Белов. Он работает в группе с момента ее основания в 2018 году. С января 2022 года Белов занимал пост первого заместителя и руководителя аппарата гендиректора. Об этом сообщили в пресс-службе группы.

Новый глава компании сосредоточится на организации корпоративного управления холдинга. Ранее он занимал пост главы интегратора «Талмер», входившего в «ИКС Холдинг» до прошлого года, пишет РБК.

Белов сменил на посту основателя и главу группы Антона Черепенникова, который умер в июле этого года от остановки сердца в возрасте 40 лет.

Топ-менеджера назначил доверительный управляющий Алексей Шелобков, сооснователь и гендиректор компаний «КНС Групп» и «Бюро 1440», входящих в «ИКС Холдинг». Самого Шелобкова назначил нотариус, ведущий наследственное дело.

В «ИКС Холдинге» отметили, что назначение доверительного управляющего — это стандартная процедура, которая применяется в случае смерти единственного акционера и директора холдинга.

«В соответствии с позицией наследников и их представителей нотариус назначил доверительным управляющем Алексея Шелобкова. Выбор был обусловлен желанием наследников, чтобы дело Антона [Черепенникова] продолжалось и компанией управлял менеджмент», — рассказал представитель компании.

В «ИКС Холдинге» также создали единый управляющий совет. Туда вошли управляющие партнёры и главы ключевых бизнес-направлений группы. Совету предстоит синхронизировать решения, которые принимаются управляющими партнёрами и директорами компаний, со стратегией группы. Также в числе задач совета — утверждение ключевых решений на уровне холдинга. Обеспечивать выполнение принятых решений будет гендиректор.

В июле инвестиционную стоимость «ИКС Холдинга» оценили в 300 млрд руб. СМИ писали, что компания задумалась о дебютном размещении облигаций и возможном проведении IPO в 2024 году.