IKEA запустила рекламу своего юбилея, который она отметит онлайн

Компания IKEA работает в России уже 20 лет. Сейчас ее товары присутствуют почти в каждом доме, а сам бренд стал по сути народным. Поэтому и отпраздновать юбилей было решено «из дома», тем более этого требует не только народный статус, но и текущая обстановка в стране и мире.
Все праздничные активности компании пройдут онлайн. IKEA уже запустила кампанию, состоящую из серии роликов и наружной рекламы.
В главном ролике, созданном вместе с Instinct, обыгрываются популярные приметы и поговорки, связанные с домом. В нем показано, насколько компания вошла в культуру и жизнь россиян: герои стучат не просто по дереву, а по столу из IKEA и садятся на дорожку на стул из IKEA.
Инна Романьоли, директор по маркетингу компании IKEA в России:
Уверена, у многих так бывало: заранее планируешь и готовишься отмечать день рождения, но тут заболевает кто-то близкий, и все приходится отменить. Тогда вы нас понимаете, как и мы вас. Если есть опасность здоровью, то лучше поберечь себя и других, оставшись дома. Мы заботимся о вас и поэтому просим отпраздновать вместе с нами юбилей онлайн и, хотя наши магазины открыты для покупателей, немного отложить нашу встречу — до того момента, когда это снова будет безопасно.
В социальных сетях IKEA будет каждый день делиться новыми идеями, как позаботиться о себе, своих родных и друзьях, пока вы находитесь дома. Например, переделать все домашние дела, до которых не доходили руки, создать удобное рабочее место, организовать правильное хранение вещей, интересно провести время дома с близкими.
Для членов клуба IKEA Family бренд запускает конкурс «Тогда и сейчас», в котором нужно показать, как выглядел их дом появления в нем товаров бренда. До 31 марта все желающие могут поделиться старыми фотографиями интерьеров своих домов, а также новыми снимками, на которых видны товары и идеи IKEA. Авторы двадцати самых ярких и интересных кадров получат подарочные сертификаты, а фотографии победителей будут размещены в соцсетях компании.
Кампания поддерживается и наружной рекламой. На билбордах, установленных вблизи домов по всей России, бренд также обыгрывает народные пословицы и поговорки, знаменитые фразы, которые знает каждый.
Состав творческой группы:
«ИКЕА»
Инна Романьоли — Директор по маркетингу
Анна Фокина — Менеджер по маркетинговым коммуникациям
Ольга Беляева — Менеджер по внешним коммуникациям
Ольга Чернова — Специалист по диджитал контенту
Ольга Трукец — Специалист по маркетинговым коммуникациям
Галина Малашкова — Специалист по диджитал-контенту
Роман Фирайнер — Креативный директор
Ярослав Орлов — Креативный директор
Антонина Пирогова — Руководитель творческой группы
Евгений Головань — Руководитель творческой группы
Елена Кравченко — Креативный дизайнер
Татьяна Дмитриева — Продюсер
Анна Захарова — Директор по стратегическому планированию
Анна Никонова — Старший менеджер по стратегическому планированию
Марина Вершинина — Директор отдела по работе с клиентами
Ирина Горнова — Руководитель группы по работе с клиентами
Надежда Дрожжина — Аккаунт директор
Софья Иванова — Аккаунт менеджер
Виталий Лукьянов — Дизайнер