Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+4
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.03.2020 в 10:45

IKEA запустила рекламу своего юбилея, который она отметит онлайн

Серия роликов и плакатов наружной рекламы обыгрывает русские пословицы и поговорки

Компания IKEA работает в России уже 20 лет. Сейчас ее товары присутствуют почти в каждом доме, а сам бренд стал по сути народным. Поэтому и отпраздновать юбилей было решено «из дома», тем более этого требует не только народный статус, но и текущая обстановка в стране и мире.

Все праздничные активности компании пройдут онлайн. IKEA уже запустила кампанию, состоящую из серии роликов и наружной рекламы.

В главном ролике, созданном вместе с Instinct, обыгрываются популярные приметы и поговорки, связанные с домом. В нем показано, насколько компания вошла в культуру и жизнь россиян: герои стучат не просто по дереву, а по столу из IKEA и садятся на дорожку на стул из IKEA.

Инна Романьоли, директор по маркетингу компании IKEA в России:

Уверена, у многих так бывало: заранее планируешь и готовишься отмечать день рождения, но тут заболевает кто-то близкий, и все приходится отменить. Тогда вы нас понимаете, как и мы вас. Если есть опасность здоровью, то лучше поберечь себя и других, оставшись дома. Мы заботимся о вас и поэтому просим отпраздновать вместе с нами юбилей онлайн и, хотя наши магазины открыты для покупателей, немного отложить нашу встречу — до того момента, когда это снова будет безопасно.

В социальных сетях IKEA будет каждый день делиться новыми идеями, как позаботиться о себе, своих родных и друзьях, пока вы находитесь дома. Например, переделать все домашние дела, до которых не доходили руки, создать удобное рабочее место, организовать правильное хранение вещей, интересно провести время дома с близкими.

Для членов клуба IKEA Family бренд запускает конкурс «Тогда и сейчас», в котором нужно показать, как выглядел их дом появления в нем товаров бренда. До 31 марта все желающие могут поделиться старыми фотографиями интерьеров своих домов, а также новыми снимками, на которых видны товары и идеи IKEA. Авторы двадцати самых ярких и интересных кадров получат подарочные сертификаты, а фотографии победителей будут размещены в соцсетях компании.

Кампания поддерживается и наружной рекламой. На билбордах, установленных вблизи домов по всей России, бренд также обыгрывает народные пословицы и поговорки, знаменитые фразы, которые знает каждый.

Состав творческой группы:

«ИКЕА»

Инна Романьоли — Директор по маркетингу
Анна Фокина — Менеджер по маркетинговым коммуникациям
Ольга Беляева — Менеджер по внешним коммуникациям
Ольга Чернова — Специалист по диджитал контенту
Ольга Трукец — Специалист по маркетинговым коммуникациям
Галина Малашкова — Специалист по диджитал-контенту

Instinct

Роман Фирайнер — Креативный директор
Ярослав Орлов — Креативный директор
Антонина Пирогова — Руководитель творческой группы
Евгений Головань — Руководитель творческой группы
Елена Кравченко — Креативный дизайнер
Татьяна Дмитриева — Продюсер
Анна Захарова — Директор по стратегическому планированию
Анна Никонова — Старший менеджер по стратегическому планированию
Марина Вершинина — Директор отдела по работе с клиентами
Ирина Горнова — Руководитель группы по работе с клиентами
Надежда Дрожжина — Аккаунт директор
Софья Иванова — Аккаунт менеджер
Виталий Лукьянов — Дизайнер

Instinct
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.