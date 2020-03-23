IKEA запустила рекламу своего юбилея, который она отметит онлайн

Компания IKEA работает в России уже 20 лет. Сейчас ее товары присутствуют почти в каждом доме, а сам бренд стал по сути народным. Поэтому и отпраздновать юбилей было решено «из дома», тем более этого требует не только народный статус, но и текущая обстановка в стране и мире.

Все праздничные активности компании пройдут онлайн. IKEA уже запустила кампанию, состоящую из серии роликов и наружной рекламы.

В главном ролике, созданном вместе с Instinct, обыгрываются популярные приметы и поговорки, связанные с домом. В нем показано, насколько компания вошла в культуру и жизнь россиян: герои стучат не просто по дереву, а по столу из IKEA и садятся на дорожку на стул из IKEA.

Инна Романьоли, директор по маркетингу компании IKEA в России: Уверена, у многих так бывало: заранее планируешь и готовишься отмечать день рождения, но тут заболевает кто-то близкий, и все приходится отменить. Тогда вы нас понимаете, как и мы вас. Если есть опасность здоровью, то лучше поберечь себя и других, оставшись дома. Мы заботимся о вас и поэтому просим отпраздновать вместе с нами юбилей онлайн и, хотя наши магазины открыты для покупателей, немного отложить нашу встречу — до того момента, когда это снова будет безопасно.

В социальных сетях IKEA будет каждый день делиться новыми идеями, как позаботиться о себе, своих родных и друзьях, пока вы находитесь дома. Например, переделать все домашние дела, до которых не доходили руки, создать удобное рабочее место, организовать правильное хранение вещей, интересно провести время дома с близкими.

Для членов клуба IKEA Family бренд запускает конкурс «Тогда и сейчас», в котором нужно показать, как выглядел их дом появления в нем товаров бренда. До 31 марта все желающие могут поделиться старыми фотографиями интерьеров своих домов, а также новыми снимками, на которых видны товары и идеи IKEA. Авторы двадцати самых ярких и интересных кадров получат подарочные сертификаты, а фотографии победителей будут размещены в соцсетях компании.

Кампания поддерживается и наружной рекламой. На билбордах, установленных вблизи домов по всей России, бренд также обыгрывает народные пословицы и поговорки, знаменитые фразы, которые знает каждый.

Состав творческой группы:

«ИКЕА»

Инна Романьоли — Директор по маркетингу

Анна Фокина — Менеджер по маркетинговым коммуникациям

Ольга Беляева — Менеджер по внешним коммуникациям

Ольга Чернова — Специалист по диджитал контенту

Ольга Трукец — Специалист по маркетинговым коммуникациям

Галина Малашкова — Специалист по диджитал-контенту

Instinct

Роман Фирайнер — Креативный директор

Ярослав Орлов — Креативный директор

Антонина Пирогова — Руководитель творческой группы

Евгений Головань — Руководитель творческой группы

Елена Кравченко — Креативный дизайнер

Татьяна Дмитриева — Продюсер

Анна Захарова — Директор по стратегическому планированию

Анна Никонова — Старший менеджер по стратегическому планированию

Марина Вершинина — Директор отдела по работе с клиентами

Ирина Горнова — Руководитель группы по работе с клиентами

Надежда Дрожжина — Аккаунт директор

Софья Иванова — Аккаунт менеджер

Виталий Лукьянов — Дизайнер