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26.08.2021 в 05:40

Ikea тестирует магазины будущего

Это маркет с ресторанами, рабочей зоной и местом для отдыха

Ikea начала тестировать новые форматы магазинов в Китае и Австрии, в которых нет привычных торговых залов с лабиринтами. Компания рассматривает варианты работы розничных магазинов на фоне роста онлайн-продаж, пишет The Wall Street Journal.

Первый магазин в новом формате открылся в Шанхае. В магазине есть пространство для отдыха и общения, напоминающее театр, ресторан с фермерской продукцией, и рабочая зона, где сотрудники помогают клиентам ремонтировать старые и создавать новые предметы.

Сегодня Ikea откроет пятиэтажный магазин в Вене, напоминающий больше торговый центр. Рядом с магазином не будет парковки, на крыше разместится кафе. Небольшую мебель и аксессуары можно будет забрать из магазина, а более крупные товары заказать на дом с доставкой на следующий день.

В новых магазинах покупатели смогут выбирать маршруты самостоятельно, не следуя по всем торговым залам, чтобы пройти к кассам. Кроме того, можно сканировать товары с помощью смартфонов. Шведский ритейлер оценит показатели продаж и отзывы покупателей в новых магазинах, чтобы определить судьбу работы розницы. В планах Ikea распространить новые форматы в других странах в ближайшие пять лет.

В июле компания попала в скандал с незаконной вырубкой лесов. Ikea изготавливала детскую мебель из древесины, которую закупала у российского поставщика, вырубающего больше древесины, чем предусматривалось договорами, вел заготовку в защитных лесах под ложным предлогом санитарной вырубки.

IKEA
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