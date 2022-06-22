IKEA начала сворачивать бизнес в России

Шведская IKEA начала делать первые шаги по закрытию розничного бизнеса в России. Компания стала уведомлять арендодателей о намерении расторгнуть договоры аренды, пишут «Ведомости».

Магазины и студии IKEA представлены в 10 торговых центрах Москвы. Такие письма получили почти все торговые центры, где размещаются магазины бренда, утверждает один из источников. При этом IKEA может сворачивать не все точки сразу или выбрать для себя приоритетные и пока оставить их.

IKEA собирается разорвать контракты в одностороннем порядке. Досрочное расторжение, как правило, влечет значительные штрафы, из-за того что арендодатель несет повышенные риски — например, что не сможет быстро найти нового подходящего арендатора на освободившиеся площади на аналогичную ставку аренды, утверждают опрошенные изданием эксперты.

14 торговых центров «Мега», которые принадлежат Ingka Group (ей принадлежит и бренд IKEA), продолжат свою работу, заявили в пресс-службе компании.

Генеральный директор сети «Вкусно — и точка» (бывший McDonald’s) Олег Пароев сообщил, что сотрудники IKEA смогут пройти переобучение и устроиться на работу в сеть предприятий быстрого обслуживания. Он уточнил, что с них уже есть договоренность по этому поводу. Штат ритейлера в России насчитывал 15 тысяч человек.

В середине июня IKEA сообщила, что сократит объём бизнеса в России, уволит часть сотрудников и начнёт поиск покупателей для всех четырёх российских заводов, расположенных в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. АФК «Система» и Hoff выразили интерес к приобретению этих активов.