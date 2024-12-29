ИИ создал новогодние елки известных мировых брендов

Художник по фотомонтажу и диджитал коллажей Rick Dick по традиции накануне рождественских праздников представил, как выглядели бы новогодние елки самых известных модных брендов.

С помощью искусственного интеллекта он создал изображения елок брендов Gucci, Moschino, Prada, Valentino и др.

Тут и нашумевшие клатчи Moschino в виде сельдерея и багетов, устрашающие куклы Maison Margiela и футуристическая Prada по мотивам последней коллекции, кружевная елка Dolce & Gabbana и ёлка из микросхем Schiaparelli.