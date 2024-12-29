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29.12.2024 в 16:15

ИИ создал новогодние елки известных мировых брендов

В подборку попали новогодние деревья Gucci, Moschino, Prada, Valentino

Художник по фотомонтажу и диджитал коллажей Rick Dick по традиции накануне рождественских праздников представил, как выглядели бы новогодние елки самых известных модных брендов.

С помощью искусственного интеллекта он создал изображения елок брендов Gucci, Moschino, Prada, Valentino и др.

Тут и нашумевшие клатчи Moschino в виде сельдерея и багетов, устрашающие куклы Maison Margiela и футуристическая Prada по мотивам последней коллекции, кружевная елка Dolce & Gabbana и ёлка из микросхем Schiaparelli.

ИИ создал новогодние елки известных мировых брендов ИИ создал новогодние елки известных мировых брендов ИИ создал новогодние елки известных мировых брендов ИИ создал новогодние елки известных мировых брендов ИИ создал новогодние елки известных мировых брендов ИИ создал новогодние елки известных мировых брендов ИИ создал новогодние елки известных мировых брендов ИИ создал новогодние елки известных мировых брендов
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