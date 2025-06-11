СДЭК доверил ИИ прогнозирование грузопотока

Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК внедрил технологии искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования грузопотока. По данным компании, система с точностью до 98% предсказывает объемы доставок на следующий день, включая формирование оптимальных маршрутов для курьеров. Об этом Sostav сообщил представитель оператора.

Как отмечает руководитель департамента логистических продуктов СДЭК Николай Пахомов, усложнение логистических операций требует автоматизации аналитических и управленческих процессов. ИИ уже помогает не только в прогнозировании, но и в оперативной адаптации логистической сети.

Дополнительно СДЭК использует ИИ для распознавания документов и поиска утраченных отправлений. Система анализирует изображения накладных, классифицирует их и направляет в нужные подразделения, а также сопоставляет фото и описания для поиска пропавших грузов.

Николай Пахомов, руководитель департамента логистических продуктов СДЭК: Логистика становится слишком сложной для управления вручную — ИИ берет на себя аналитику, прогнозирование и оптимизацию процессов. Уже сейчас мы с высокой точностью предсказываем объем заказов и выстраиваем маршруты, а в будущем роль человека сведется в первую очередь к контролю и корректировке работы алгоритмов.

Развитие ИИ-направления входит в стратегию цифровой трансформации компании. СДЭК рассчитывает расширять применение таких решений для повышения эффективности логистических процессов.