Вице-премьер Чернышенко оценил в 1 трлн рублей эффект от внедрения ИИ в разных отраслях

1 трлн руб. принесёт в российскую экономику внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях в ближайшие годы, считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Его слова в рамках выступления на конференции Сбербанка AI Journey-2022 передаёт «Интерфакс».

По данным Чернышенко, в отдельных сферах у крупных и средних компаний процент внедрения ИИ доходит до 20%. Наиболее активно технологии внедряются в транспортной сфере, отметил вице-премьер.

«По самым консервативным оценкам, эффект от внедрения ИИ за прошлый год составил более 300 млрд руб., из которых 200 млрд руб. — это была прибыль Сбербанка. На самом деле, я думаю, что был гораздо больше, мы просто пока не научились качественно измерять его», — приводит цитату Чернышенко ТАСС.

Ранее Чернышенко заявлял, что общий вклад в ВВП российских компаний, которые используют технологии ИИ, превысил 22 трлн руб. по итогам 2021 года. В обозримом будущем ежегодный прирост ВВП от внедрения искусственного интеллекта составит 1−2%, прогнозировал он.