ИИ создал трейлер для сериала про вышедший из-под контроля ИИ

Компания FOX совместно с диджитал-агентством Space150 представила трейлер к новому сезону сериала Next о зловещей силе современных технологий. Это первый случай в индустрии, когда превью было полностью создано искусственным интеллектом (ИИ).

Специально для его съемок команда Space150 разработала машинный алгоритм, который провел анализ предыдущих сезонов триллера и объединил их визуальные эффекты, саундтрек и ключевые диалоги персонажей для нового сценария.

Системе потребовался месяц, чтобы просмотреть и отобрать ключевые моменты ТВ-шоу. По словам креативной группы, разработчики создали программу компьютерного зрения для идентификации персонажей с помощью технологии распознавания лиц, а также «индекс эмоций» различных сцен.



Для написания сценария бот также изучил, какую оценку персонажи давали ИИ в своих диалогах — позитивную, нейтральную или негативную. Благодаря этому трейлер получил трехактную структуру: оптимистичное начало переходит в подозрительную линию событий и заканчивается сценами насилия.

Все это сопровождает тревожный саундтрек, созданный ботом из MIDI-файлов, а также закадровый голос со сгенерированными ИИ жуткими фразами наподобие «Есть шанс на угрозу существованию…» и «Я думаю, что человеческая хрупкость выживает…».

Авторы сериала планируют усилить эффект паранойи с помощью специальной акции в соцсетях. «Next» (тот самый зловещий механизм и главный персонаж) за день до официальной премьеры «взломает» аккаунты актеров и будет вещать от их лица, символизируя тотальное порабощение технологиями.

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