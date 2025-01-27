Умер Игорь Янковский

В возрасте 73 лет ушел из жизни Игорь Янковский, один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), медиаменеджер, бизнесмен, актер, представитель известной династии Янковских. Об этом Sostav сообщили источники на рекламном рынке.

Игорь Ростиславович пришел в рекламный бизнес в 1992 году, став соучредителем и руководителем коммуникационной группы «Максима». К середине 90-х он возглавил Международный фестиваль рекламы, а в начале 2000-х выступил соучредителем и руководителем агентства «Рекламный картель». Пиком карьеры в рекламной сфере стало назначение на пост президента АКАР.

Игорь Янковский родился 29 апреля 1951 года в Ленинабаде. В 1974 году он окончил театральное училище имени Щукина и был принят в Московский драматический театр на Малой Бронной, где служил до 1992 года.

Наибольшую известность Игорь Янковский получил благодаря роли в фильме «Приключения принца Флоризеля» (1981). В последующие годы он продолжал сниматься в кино и на телевидении, а также вел программу «Алчность» на НТВ.