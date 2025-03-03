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03.03.2025 в 15:15

Игорь Соломатин возглавил дирекцию маркетинга и коммуникаций СОГАЗа

Он будет отвечать за реализацию обновленной маркетинговой стратегии в B2B- и B2C-сегментах

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Игорь Соломатин назначен директором дирекции маркетинга и коммуникаций страховой группы СОГАЗ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В компании сообщили Sostav, что на новом посту Соломатин будет отвечать за реализацию обновленной маркетинговой стратегии в B2B- и B2C-сегментах, а также за коммуникации.

Игорь Соломатин более 10 лет работает в сфере маркетинга. Его предыдущим местом работы был девелопер ПИК, где он отвечал за маркетинг. До этого эксперт занимал ключевые позиции в компаниях «Эталон», «Дом.РФ» и «ПроГород» (дочерняя структура ВЭБ.РФ).

После значительного опыта работы в маркетинге и коммерции в сфере недвижимости Соломатин принял решение сменить отрасль и перейти в страхование. Он отметил, что переход в страховой сектор — это «интересный, но очень ответственный вызов».

кадры 2025 Игорь Соломатин
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