Игорь Соломатин возглавил дирекцию маркетинга и коммуникаций СОГАЗа

Игорь Соломатин назначен директором дирекции маркетинга и коммуникаций страховой группы СОГАЗ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В компании сообщили Sostav, что на новом посту Соломатин будет отвечать за реализацию обновленной маркетинговой стратегии в B2B- и B2C-сегментах, а также за коммуникации.

Игорь Соломатин более 10 лет работает в сфере маркетинга. Его предыдущим местом работы был девелопер ПИК, где он отвечал за маркетинг. До этого эксперт занимал ключевые позиции в компаниях «Эталон», «Дом.РФ» и «ПроГород» (дочерняя структура ВЭБ.РФ).

После значительного опыта работы в маркетинге и коммерции в сфере недвижимости Соломатин принял решение сменить отрасль и перейти в страхование. Он отметил, что переход в страховой сектор — это «интересный, но очень ответственный вызов».