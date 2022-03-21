I’mpact запустил маркетплейс специалистов по маркетингу

В России запустился консалтинг-сервис и маркетплейс специалистов с экспертизой в социально-ориентированных проектах I’mpact. Платформа создана для удобной коммуникации и сотрудничества специалистов из сферы маркетинга и представителей импакт-бизнеса. Об этом Sostav сообщили представители сервиса.

Задача I’mpact — сделать качественную маркетинговую экспертизу доступной для импакт-стартапов и менеджеров социально ориентированных проектов. В основе сервиса — сочетание разных подходов от HR-специалистов, консалтинговых и макретинговых агентств.

Юлия Басова, основатель сервиса I’mpact: Маркетинг — мощнейший инструмент, который необходимо использовать не только для продвижения крупных брендов, но и для позитивных изменений в мире. Мы в I’mpact уверены, что импакт-бизнес как никто нуждается в качественном маркетинговом сопровождении. Поэтому придумали формат, который может этому способствовать. I’mpact ставит перед собой задачу создать комьюнити сильных специалистов в сфере устойчивого маркетинга и дать им возможность работать с проектами, которые стремятся изменить этот мир к лучшему. Это наш вклад в развитие импакт-бизнеса в России.

Способ работы консалтинг-сервиса I’mpact напоминает формат маркетингового агентства, поскольку объединяет сотрудников креативной сферы. Однако также включает в себя подходы из HR и сотрудничества с фрилансерами: из них сервис взял лучшее, устранив основные недостатки каждого из вариантов взаимодействия.

Формат работы I’mpact — маркетплейс специалистов, в экспертизе которых сегодня особенно нуждаются импакт-проекты. На сайте сервиса уже представлены эксперты нескольких направлений: PR, SMM, дизайн, креатив, социологические исследования. В дальнейшем планируется расширять направления деятельности, сотрудничая с различными специалистами социально ориентированной сферы. Благодаря выработанному формату взаимодействия, эта экспертиза стала доступна не только корпорациям, но и небольшими компаниями, которые хотят сотрудничать с маркетинговыми агентствами, но не могут позволить себе агентские услуги в силу их высокого прайса.

Сервис включает в себя функционал HR-агентства. В перспективе клиенты могут предлагать постоянную работу специалисту, с которым сотрудничали через сервис I’mpact, либо сделать запрос на подбор и обучение специалиста в штат под конкретные задачи.

I’mpact придерживается принципа сo-сreative, выстраивая партнёрские отношения как со специалистами, так и с заказчиками. Основатели убеждены, что для успешной реализации импакт-проектов каждый участник должен быть заинтересован в результате и заниматься тем, что любит. При масштабировании сервис ставит перед собой задачу сохранить эту важную составляющую в каждом проекте.

Любовь Шерышева, управляющий партнёр и организатор импакт-акселератора Impactive: Успех любого партнёрства заключается в умении «сонастроиться», «уловить» суть и вместе сотворить нечто уникальное. Именно так работает команда I’mpact.

Основатели сервиса — эксперты из креативной индустрии в сфере маркетинга, давно работающие с крупными брендами и корпорациями, также в состав команды входят профессионалы некоммерческого сектора. Партнерами консалтинг-сервиса I’mpact стали группа компаний КБ-12 , креативное агентство Smetana, а также акселератор для импакт-стартапов Impactive.

В 2021 году специалисты решили объединиться для качественной реализации различных социально ориентированных и импакт-проектов. А в 2022 собрали под своим брендом и других специалистов индустрии маркетинга, чтобы предоставить им новые возможности применения своих профессиональных навыков, а также чтобы сделать их экспертизу максимально доступной для импакт-бизнеса и корпоративных социально ориентированных проектов.