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10.11.2024 в 15:33

Hyundai учит правильно произносить свое название с помощью ролика

Параллельно видео рекламирует электрокар Hyundai IONIQ 5 N

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Hyundai представил новый ролик, который демонстрирует зрителям, как правильно произносить название бренда, а заодно рекламирует новинку — электрокар Hyundai IONIQ 5 N.

Видео Where Have You Been, созданное креативным агентством Innocean UK, рассказывает о возвращении мужчины, которого тридцать лет назад похитили инопланетяне.

Вернувшегося встречает жена со словами: «Где ты был?», а он в свою очередь обращает внимание на новенький автомобиль. Дальше зрители могут услышать сразу три варианта произношения названия бренда Hyundai.

Спустя три года после дебюта кроссовер Hyundai Ionic 5 получил небольшое обновление. Семейство пополнилось версией N, аккумулятор которой стал более энергоемким. Помимо этого обновилась мультимедийная система, добавлена платформа для беспроводной зарядки смартфона, стало больше различных сенсорных и физических кнопок. Новинка отличается взрывным характером, способна разгоняться до «сотни» всего за 3,4 секунды.

Hyundai
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