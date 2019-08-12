Huawei и Сбербанк обсуждают объединение платёжных сервисов

Huawei и Сбербанк начали переговоры по объединению своих платежных сервисов. В будущем в Huawei Pay будут добавлены сервисы госбанка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление вице-президента Huawei CBG Алекса Чанга.

Чанг отметил, что Россия — важный рынок для компании. Однако Huawei не может производить все сервисы, многие из них делают партнеры, среди которых Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru. Затем компания добавляет эти приложения в AppGallery.

Алекс Чанг, вице-президент Huawei CBG: Вы знаете, как и у многих производителей смартфонов, у нас есть платежная система — Huawei Pay. Мы обсуждаем, как объединить банковские сервисы с нашей платежной системой. Мы также обсуждаем различные приложения и сервисы, как создать ту микросистему, базу, как комбинировать наши возможности и получать синергию.

Напомним, в мае прошлого года Сбербанк и Huawei заключили генеральное соглашение о сотрудничестве. В рамках этого договора Huawei предоставляет Сбербанку свое оборудование, выполняет работы по монтажу и настройке оборудования и оказывает услуги по сопровождению продукции в гарантийный период.



