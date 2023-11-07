«Что вы себе позволяете?»: Home Credit Bank в Казахстане обновил позиционирование бренда

Home Credit Bank в Казахстане представил обновлённое позиционирование бренда. В честь этого банк представил рекламную кампанию «Что вы себе позволяете?». Она была запущена на всех ключевых рекламных носителях — телевидении и радио, в наружной рекламе и диджитале. В её разработке принимало участие рекламное агентство GREAT .

В рекламную кампанию в том числе вошли три ролика. Кроме того, банк планирует реализовать несколько спецпроектов и коллабораций с инфлюенсерами и массмедиа.

Одной из главных задач было понять и найти способ, как ярко, дерзко и интересно отразить суть нового позиционирования банка, рассказали Sostav в агентстве. «Как нам показать свободу, мечты, достижения. Сделать так, чтобы нас спросили: «Что вы себе позволяете?». Так и родилась наша идея — один вопрос, на который может быть миллион ответов», — пояснили там.

Новое позиционирование Home Credit Bank в Казахстане включает продукты, которые дают возможность клиентам организации получать «максимум выгоды, управляя своими финансами».