«Что вы себе позволяете?»: Home Credit Bank в Казахстане обновил позиционирование бренда

Home Credit Bank в Казахстане представил обновлённое позиционирование бренда. В честь этого банк представил рекламную кампанию «Что вы себе позволяете?». Она была запущена на всех ключевых рекламных носителях — телевидении и радио, в наружной рекламе и диджитале. В её разработке принимало участие рекламное агентство GREAT .
В рекламную кампанию в том числе вошли три ролика. Кроме того, банк планирует реализовать несколько спецпроектов и коллабораций с инфлюенсерами и массмедиа.
Одной из главных задач было понять и найти способ, как ярко, дерзко и интересно отразить суть нового позиционирования банка, рассказали Sostav в агентстве. «Как нам показать свободу, мечты, достижения. Сделать так, чтобы нас спросили: «Что вы себе позволяете?». Так и родилась наша идея — один вопрос, на который может быть миллион ответов», — пояснили там.
Новое позиционирование Home Credit Bank в Казахстане включает продукты, которые дают возможность клиентам организации получать «максимум выгоды, управляя своими финансами».
Мария Мун, директор по маркетингу Home Credit Bank:
Принято считать, что для того, чтобы быть успешным в нашем обществе, надо жить так, как положено, работать, принимать решения, делать покупки — так, как это делают другие. Но мир меняется быстро, сегодня уникальность востребована как никогда раньше. Я верю, что на самом деле каждый имеет право проявлять себя без оглядки на то, что скажут окружающие. Так родилась идея новой имиджевой кампании банка Home Credit Bank «Что вы себе позволяете?». Мы призываем каждого наконец-то позволить себе то, о чём уже давно мечтается.