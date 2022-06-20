Hoff запустил рекламную кампанию о домашних ритуалах

Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff в новой кампании рассказал о значении дома в жизни каждого человека. В промо креаторы показали пять повседневных ритуалов, участниками которых стали товары ритейлера. Об этом Sostav сообщила пресс-служба бренда.

Например, зрители увидят роль домашней локации во время пробуждения героев ролика, приготовлении завтрака, совместного отдыха дома, уборки и удалённой работы. Каждая история напомнит о том, что даже привычные бытовые занятия могут быть приятными и ценными, когда каждая мелочь в доме выбрана с любовью, считают в Hoff.

Интегрированная кампания 360 охватит все каналы коммуникации, чтобы отразить новую стратегию продвижения бренда — в новой кампании Hoff впервые уйдёт от привычных акционных и продуктовых предложений, сделав фокус на людей и их эмоции.

Юлия Мещерякова, директор по маркетингу Hoff: Новая рекламная кампания посвящена важной идее — что бы ни происходило во внешнем мире, у человека есть его дом, в котором всегда хочется обустраивать и поддерживать уют. А еще нам очень хотелось сделать Hoff чуть более мягким, эмоциональным и тонко чувствующим наших клиентов. Надеюсь, нам это удалось.

Новое промо было запущено на фоне анонса об изменениях работы IKEA в России — ранее Hoff выразил интерес к приобретению локальных активов шведского ритейлера.