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18+
09.08.2019 в 16:05

«Чтобы двигатель работал по-японски»: Hermes Production снял креативный ролик для TAKAYAMA

В центре сюжета — токийский дрифт

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Hermes production совместно с агентством :Deech создало захватывающий видеоролик для бренда с японскими корнями TAKAYAMA, который производит моторные и трансмиссионные автомобильные масла, а также масла для коммерческой техники.

Основной задачей Hermes Production и :Deech было рассказать потребителям о том, что масло Takayama раскрывает максимальные возможности любого автомобиля. Показать, что при использовании моторного масла высокого качества можно добиться от двигателя по-настоящему японского совершенства.

В центре сюжета видеоролика — знаменитый токийский дрифт. В режиссёрской версии водитель-профессионал в течение полуминуты «рисует», круг за кругом, картину на одной из просторных индустриальных площадок мегаполиса. Слоган бренда, отчеканенный суровым японским диктором в финале ролика, создаёт по-настоящему аутентичную атмосферу Токио: «Масло Takayama. Чтобы двигатель работал по-японски».

Наталья Склярова, генеральный продюсер Hermes Production:

Нам очень понравился сценарий, и хотелось снять крутой ролик мирового уровня.

Чем сложнее задача, тем интереснее находить варианты по решению. Наш режиссер-оператор Вова Ушаков — большой поклонник RDS, и было вдвойне интересно погрузиться с ним в дрифт. Съемки проходили на крыше в неординарных условиях. Самой сложной частью был дрифт в тоннеле на подъеме на парковку. По словам гонщика, подобный дрифт могут делать единицы.

Как говорится, не пытайтесь повторить, выполнено профессионалами.

Спасибо команде!

Анна Максимюк, креативный директор :Deech:

Для бренда высокотехнологичного моторного масла родом из передовой страны мира было важно создать максимальное японское ощущение от рекламной кампании, при этом у нас стоял блок на штампы: анимэ, сакуру, сумо, кабуки, Фудзи и прочих мифологических гейш, услужливо отрабатывающих японские ассоциации.

Поэтому мы предложили ассоциации с японским обществом, ведь оно уникально — огромный слаженный механизм, работающий как часы, с колоссальной работоспособностью и отдачей. Также работают и японские двигатели. Когда мы говорим, что с этим маслом «двигатель работает по-японски» — в принципе, больше объяснять ничего не нужно. И, конечно, Япония — родина дрифта. Эстетика и динамика этого процесса вдохновили нас на приём с рисованием шинами.

Продакшн Hermes, режиссер-оператор и режиссер монтажа включили магию, и вуаля — мы снимаем «Форсаж Токио дрифт».

Владимир Ушаков, режиссер-оператор:

Проект Takayama для меня был как поездка в Диснейленд для ребёнка. Референсы автомобильных реклам на подготовке, вся возможная съёмочная техника и японский мощный автомобиль с пилотом серии RDS на съемке и постпродакшн с художником монтажа Кириллом Хандуриным. Было круто.

Помимо ТВ, кампания реализуется в ООН, на радио и в digital.

Состав творческой группы:

Japan Chemical Innovation Corp (клиент):

Артем Авдеев — маркетинг-директор
Евгений Курбаков — бренд-менеджер Takayama
Айрат Мусифуллин — маркетинг-менеджер группы моторные масла

:Deech (агентство):

Роман Пустовойт — стратег
Андрей Тюкавкин — старший креатор
Анна Чистова — арт-директор
Ирина Печенева — аккаунт директор
Анна Максимюк — креативный директор

Hermes production (агентство):

Владимир Ушаков — режиссер-оператор
Наталья Склярова — генеральный продюсер
Екатерина Симонова — ассистент продюсера
Мария Бачинская — второй режиссер
Константин Заболоцкий — заместитель директора
Александра Антонова — художник-постановщик
Егор Мельник, Иван Матвеев — постановщики
Шахрияр Ахундов, Масуи Хидеюки — постановщики
Валентин Савченко — локейшен-менеджер
Дмитрий Якимович — гафер
Алексей Бойков — фокус-пулер
Роман Гусев, Барковский Вячеслав, Максим Волчков, Сергей Бойко, Алексей Ващекин — Рашен арм
Дмитрий Еремьянов — коптер
Кирилл Хандурин — режиссер монтажа
Николай Токарев — ассистент режиссера монтажа
Максим Миронов — цветокоррекция
Daruma Audio — музыка и саунд-дизайн
Sora — диктор
Анна Талипова — графика

Print production

Cтудия Agelkos

Hermes production Print production Agelkos :Deech TAKAYAMA Japan Chemical Innovation Corp
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