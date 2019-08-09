«Чтобы двигатель работал по-японски»: Hermes Production снял креативный ролик для TAKAYAMA

Hermes production совместно с агентством :Deech создало захватывающий видеоролик для бренда с японскими корнями TAKAYAMA, который производит моторные и трансмиссионные автомобильные масла, а также масла для коммерческой техники.
Основной задачей Hermes Production и :Deech было рассказать потребителям о том, что масло Takayama раскрывает максимальные возможности любого автомобиля. Показать, что при использовании моторного масла высокого качества можно добиться от двигателя по-настоящему японского совершенства.
В центре сюжета видеоролика — знаменитый токийский дрифт. В режиссёрской версии водитель-профессионал в течение полуминуты «рисует», круг за кругом, картину на одной из просторных индустриальных площадок мегаполиса. Слоган бренда, отчеканенный суровым японским диктором в финале ролика, создаёт по-настоящему аутентичную атмосферу Токио: «Масло Takayama. Чтобы двигатель работал по-японски».
Наталья Склярова, генеральный продюсер Hermes Production:
Нам очень понравился сценарий, и хотелось снять крутой ролик мирового уровня.
Чем сложнее задача, тем интереснее находить варианты по решению. Наш режиссер-оператор Вова Ушаков — большой поклонник RDS, и было вдвойне интересно погрузиться с ним в дрифт. Съемки проходили на крыше в неординарных условиях. Самой сложной частью был дрифт в тоннеле на подъеме на парковку. По словам гонщика, подобный дрифт могут делать единицы.
Как говорится, не пытайтесь повторить, выполнено профессионалами.
Спасибо команде!
Анна Максимюк, креативный директор :Deech:
Для бренда высокотехнологичного моторного масла родом из передовой страны мира было важно создать максимальное японское ощущение от рекламной кампании, при этом у нас стоял блок на штампы: анимэ, сакуру, сумо, кабуки, Фудзи и прочих мифологических гейш, услужливо отрабатывающих японские ассоциации.
Поэтому мы предложили ассоциации с японским обществом, ведь оно уникально — огромный слаженный механизм, работающий как часы, с колоссальной работоспособностью и отдачей. Также работают и японские двигатели. Когда мы говорим, что с этим маслом «двигатель работает по-японски» — в принципе, больше объяснять ничего не нужно. И, конечно, Япония — родина дрифта. Эстетика и динамика этого процесса вдохновили нас на приём с рисованием шинами.
Продакшн Hermes, режиссер-оператор и режиссер монтажа включили магию, и вуаля — мы снимаем «Форсаж Токио дрифт».
Владимир Ушаков, режиссер-оператор:
Проект Takayama для меня был как поездка в Диснейленд для ребёнка. Референсы автомобильных реклам на подготовке, вся возможная съёмочная техника и японский мощный автомобиль с пилотом серии RDS на съемке и постпродакшн с художником монтажа Кириллом Хандуриным. Было круто.
Помимо ТВ, кампания реализуется в ООН, на радио и в digital.
Состав творческой группы:
Japan Chemical Innovation Corp (клиент):
Артем Авдеев — маркетинг-директор
Евгений Курбаков — бренд-менеджер Takayama
Айрат Мусифуллин — маркетинг-менеджер группы моторные масла
:Deech (агентство):
Роман Пустовойт — стратег
Андрей Тюкавкин — старший креатор
Анна Чистова — арт-директор
Ирина Печенева — аккаунт директор
Анна Максимюк — креативный директор
Hermes production (агентство):
Владимир Ушаков — режиссер-оператор
Наталья Склярова — генеральный продюсер
Екатерина Симонова — ассистент продюсера
Мария Бачинская — второй режиссер
Константин Заболоцкий — заместитель директора
Александра Антонова — художник-постановщик
Егор Мельник, Иван Матвеев — постановщики
Шахрияр Ахундов, Масуи Хидеюки — постановщики
Валентин Савченко — локейшен-менеджер
Дмитрий Якимович — гафер
Алексей Бойков — фокус-пулер
Роман Гусев, Барковский Вячеслав, Максим Волчков, Сергей Бойко, Алексей Ващекин — Рашен арм
Дмитрий Еремьянов — коптер
Кирилл Хандурин — режиссер монтажа
Николай Токарев — ассистент режиссера монтажа
Максим Миронов — цветокоррекция
Daruma Audio — музыка и саунд-дизайн
Sora — диктор
Анна Талипова — графика
Print production
Cтудия Agelkos