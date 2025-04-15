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18+
15.04.2025 в 18:00

Hermès обогнал по капитализации LVMH

Произошло это после падения акций LVMH

Рыночная капитализация французского дома моды Hermès на торгах в Париже во вторник достигала €243,65 млрд. Показатель превысил стоимость производителя предметов роскоши LVMH (бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Moеt & Chandon, Fendi, Givenchy и другие), которая составила €243,44 млрд. На это обратил внимание Bloomberg.

Это сделало Hermès самой дорогой корпорацией во французском фондовом индексе CAC40 и третьей по величине публичной компанией в Европе.

Hermès оказался на первом месте по капитализации после того, как акции LVMH упали на 8,4%. Причиной стали неутешительные финансовые результаты конгломерата за первый квартал на фоне замедления спроса в Китае и США, а также на фоне угроз эскалации торговой войны.

В 2024 году объем продаж LVMH составил €84,7 млрд, операционная прибыль — €19,6 млрд. Объем продаж Hermès за тот же период был равен €15,2 млрд, а операционная прибыль — €6,2 млрд.

По данным на 17:45 по московскому времени капитализация Hermès достигла €245,87 млрд, LVMH — €265,12 млрд.

В прошлом году французский миллиардер Бернар Арно, возглавляющий LVMH, приобрел долю в швейцарском холдинге Richemont.

LVMH Hermes
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