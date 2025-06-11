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11.06.2025 в 05:40

HeadHunter признали доминирующим на рынке

ФАС проводит проверку в отношении компании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала сервис HeadHunter доминирующим на рынке поиска работы. Его доля составила 57%, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Максимы Шаскольского.

Сейчас ФАС проводит проверку в отношении компании. Доминирующее положение не означает наличия нарушений, однако служба получала «достаточное количество жалоб на компанию, на дискриминационный подход к различным участникам рынка».

В самом hh.ru заявили РБК, что всегда придерживаются принципов добросовестной конкуренции.

ФАС также изучила показатели «Авито», SuperJob и «Зарплата.ру».

Ранее ФАС установила, что Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на российском рынке маркетплейсов. Суммарная доля двух площадок составляет порядка 80%.

HeadHunter
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