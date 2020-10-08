«Скибиди» в холодильнике: Havas Creative сняло рекламу для «Карата» под Little Big

«Одно движение» — так называется идея коммуникационной кампании для плавленого сыра «Карат». В ней команда Havas Creative постаралась отразить новое позиционирование бренда и привлечь к продукту внимание не только лоялистов, но и новой молодой аудитории.

По словам творческой группы, долгосрочное позиционирование для бренда разрабатывалось по актуальной и уже проверенной временем методологии Сенсидиам. Чтобы передать энергетический заряд «Карата», авторы истории придумали простой и наглядный танец, а потом на продолжительных репетициях с режиссером и хореографом его отрабатывали. Музыкальным треком выбрали хит группы Little Big.

Ирина Коновалова, глава стратегического отдела Havas Creative: Это всегда большая ответственность — работать с брендами с большой историей. Необходимо удержать лояльных потребителей бренда, не потерять то, за что его любят, но при этом привлечь и влюбить в себя новых потребителей. Я уверена — нам удалось сохранить и правильно интерпретировать все самое ценное, что есть в плавленых сырах «Карат», чтобы стать актуальными новым потребителям и новым реалиям.

Андрей Блануца, заместитель генерального директора по маркетингу завода сыров «Карат»: Плавленые сыры «Карат» — это современный актуальный бренд, и об этом мы хотим рассказать нашим потребителям. «Одним движением» мы врываемся в медиапространство, на котором давно отсутствовали. Для продвижения мы выбрали территорию активности и энергии, сделали акцент на питательных свойствах наших сыров. Все это позволит повысить узнаваемость бренда, привлечь новых потребителей и положительно повлиять на продажи.

Состав творческой группы:

«Карат»:

Андрей Блануца — заместитель генерального директора по маркетингу

Артем ​​Малахов — старший бренд-менеджер

Юля Васильева — бренд-менеджер категории «плавленые сыры»

Havas Creative Group Russia :

Ирина Коновалова — Head of Strategy

Максим Артеменко — Creative director

Виктор Емельянов — Creative group head

Олег Уколов — Creative group head

Екатерина Пономаренко — Client Service director

Анна Кузнецова — Account director

Тамара Широченкова — Account manager

Ирина Светлакова — Head of production

Алексей Злобин — Producer

ProFilm (продакшн):

Илья Соловьев — режиссер