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29.08.2024 в 15:58

Инстинкт победителя: Haval запустил новую рекламную кампанию

В ролике отец устраивает сыновьям экшен-поездку на своём внедорожнике

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Автопроизводитель «Хавейл Мотор Рус» и агентство BBDO представили рекламную кампанию, посвящённую новому поколению внедорожника Haval H9. Герой ролика устраивает сыновьям, погружённым в гаджеты, экшен-поездку на автомобиле: дети напрочь забывают о виртуальной реальности и наслаждаются настоящими адреналиновыми приключениями.

BBDO и режиссёр Ладо Кватания сумели в коротком формате совместить социальную и продуктовую роль нового Haval H9 и подчеркнуть его преимущества. Все технологии и возможности автомобиля работают на сюжет и раскрывают основное достоинство машины — инстинкт победителя над бездорожьем.

Полина Лангборт, заместитель маркетинг-директора «Хавейл Мотор Рус»:

Haval H9 — это флагман линейки внедорожников Haval Pro и один из самых узнаваемых в модельном ряду. Он собрал в себе всё лучшее: современный дизайн, модернизированную базу, повышенные внедорожные характеристики и интеллектуальные технологии. Этот автомобиль создан для самодостаточных успешных людей. Поэтому мы решили остановиться на человечной идее, в которой тандем мужчины и внедорожника в захватывающей кинематографичной манере демонстрирует сложный путь к успеху, который человек прокладывает своими руками.

Сергей Кожевников, креативный директор BBDO:

Конечно, мы всегда для бренда Haval ищем идеи, в которых автомобиль решает для людей задачи более высокого порядка, нежели быстрое и комфортное перемещение. Вот и в этой кампании, на мой взгляд, удалось нащупать интересный инсайт о воспитании подростков, который эффектно закрывает Haval H9 благодаря своим внедорожным характеристикам. И, как это делается на кинопостерах, у этого ролика должен быть свой слоган: «Подростки теряют связь с интернетом, но обретают связь с отцом».

Рекламная кампания включает имиджевую коммуникацию в онлайн- и офлайн-каналах: ролики на региональном телевидении, OLV-ролики, баннерную рекламу и SMM, размещение в наружной рекламе со сменой креатива и поверхностей в зависимости от стадии кампании — период запуска или тактическое ценовое предложение, а также дилерскую коммуникацию. Планирование и закупку размещения осуществляет медиапартнёр Haval — агентство Media Wise (Media Direction Group).

Инстинкт победителя: Haval запустил новую рекламную кампанию Инстинкт победителя: Haval запустил новую рекламную кампанию Инстинкт победителя: Haval запустил новую рекламную кампанию Инстинкт победителя: Haval запустил новую рекламную кампанию

Состав творческой группы

«Хавейл Мотор Рус» (клиент)

Исполнительный директор: Андрей Акифьев
Заместитель маркетинг-директора: Полина Лангборт
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций: Дмитрий Демидов
Старший специалист маркетинговых коммуникаций: Алла Трынкина

BBDO (коммуникационное агентство)

Креативный директор: Сергей Кожевников
Директор по стратегическому планированию: Сергей Корнеев
Руководитель творческой группы: Олег Сергеев
Руководитель творческой группы: Олег Уколов
Старший арт-директор: Сергей Егоров
Арт-директор: Анастасия Толбатова
Копирайтер: Никита Семин
Руководитель интегрированной команды: Мария Берда
Менеджер по работе с клиентами: Екатерина Шатохина
Продюсер: Виталий Митякин
Технический дизайнер: Александр Быков

Media Wise (Media Direction Group)

Директор по развитию бизнеса: Виктория Колесникова
Диджитал аккаунт-директор: Татьяна Ларина
Аккаунт-директор: Наталья Кучукова
Руководитель группы: Наталья Орлова
Старший менеджер по медиапланированию: Никита Карев
Менеджер по медиапланированию: Мария Трепова
Старший диджитал-менеджер: Дмитрий Мулыгин
Диджитал-менеджер: Юлия Крашенинникова

«Фреш» (продакшен)

Режиссёр: Ладо Кватания
Оператор: Владимир Ушаков
Композитор: Максим Кузнеченков
Генеральный продюсер: Мишель Шениара
Линейный продюсер и постпродюсер: Саша Галиус
Ассистент продюсера: София Ан

BBDO Креатив Реклама Haval
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