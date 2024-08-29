Инстинкт победителя: Haval запустил новую рекламную кампанию

Автопроизводитель «Хавейл Мотор Рус» и агентство BBDO представили рекламную кампанию, посвящённую новому поколению внедорожника Haval H9. Герой ролика устраивает сыновьям, погружённым в гаджеты, экшен-поездку на автомобиле: дети напрочь забывают о виртуальной реальности и наслаждаются настоящими адреналиновыми приключениями.

BBDO и режиссёр Ладо Кватания сумели в коротком формате совместить социальную и продуктовую роль нового Haval H9 и подчеркнуть его преимущества. Все технологии и возможности автомобиля работают на сюжет и раскрывают основное достоинство машины — инстинкт победителя над бездорожьем.

Полина Лангборт, заместитель маркетинг-директора «Хавейл Мотор Рус»: Haval H9 — это флагман линейки внедорожников Haval Pro и один из самых узнаваемых в модельном ряду. Он собрал в себе всё лучшее: современный дизайн, модернизированную базу, повышенные внедорожные характеристики и интеллектуальные технологии. Этот автомобиль создан для самодостаточных успешных людей. Поэтому мы решили остановиться на человечной идее, в которой тандем мужчины и внедорожника в захватывающей кинематографичной манере демонстрирует сложный путь к успеху, который человек прокладывает своими руками.

Сергей Кожевников, креативный директор BBDO: Конечно, мы всегда для бренда Haval ищем идеи, в которых автомобиль решает для людей задачи более высокого порядка, нежели быстрое и комфортное перемещение. Вот и в этой кампании, на мой взгляд, удалось нащупать интересный инсайт о воспитании подростков, который эффектно закрывает Haval H9 благодаря своим внедорожным характеристикам. И, как это делается на кинопостерах, у этого ролика должен быть свой слоган: «Подростки теряют связь с интернетом, но обретают связь с отцом».

Рекламная кампания включает имиджевую коммуникацию в онлайн- и офлайн-каналах: ролики на региональном телевидении, OLV-ролики, баннерную рекламу и SMM, размещение в наружной рекламе со сменой креатива и поверхностей в зависимости от стадии кампании — период запуска или тактическое ценовое предложение, а также дилерскую коммуникацию. Планирование и закупку размещения осуществляет медиапартнёр Haval — агентство Media Wise (Media Direction Group).

Состав творческой группы

«Хавейл Мотор Рус» (клиент)

Исполнительный директор: Андрей Акифьев

Заместитель маркетинг-директора: Полина Лангборт

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций: Дмитрий Демидов

Старший специалист маркетинговых коммуникаций: Алла Трынкина

BBDO (коммуникационное агентство)

Креативный директор: Сергей Кожевников

Директор по стратегическому планированию: Сергей Корнеев

Руководитель творческой группы: Олег Сергеев

Руководитель творческой группы: Олег Уколов

Старший арт-директор: Сергей Егоров

Арт-директор: Анастасия Толбатова

Копирайтер: Никита Семин

Руководитель интегрированной команды: Мария Берда

Менеджер по работе с клиентами: Екатерина Шатохина

Продюсер: Виталий Митякин

Технический дизайнер: Александр Быков

Media Wise (Media Direction Group)

Директор по развитию бизнеса: Виктория Колесникова

Диджитал аккаунт-директор: Татьяна Ларина

Аккаунт-директор: Наталья Кучукова

Руководитель группы: Наталья Орлова

Старший менеджер по медиапланированию: Никита Карев

Менеджер по медиапланированию: Мария Трепова

Старший диджитал-менеджер: Дмитрий Мулыгин

Диджитал-менеджер: Юлия Крашенинникова

«Фреш» (продакшен)

Режиссёр: Ладо Кватания

Оператор: Владимир Ушаков

Композитор: Максим Кузнеченков

Генеральный продюсер: Мишель Шениара

Линейный продюсер и постпродюсер: Саша Галиус

Ассистент продюсера: София Ан