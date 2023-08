Hasbro создаст медиаподразделение

Американская компания по производству игрушек и настольных игр Hasbro откроет собственное подразделение Hasbro Entertainment, которое будет отвечать за кино, телевизионные, анимационные и цифровые проекты производителя игрушек, сообщает Variety.

На должность президента холдинга назначен Оливер Дюмон, киноподразделение возглавит Зев Форман, а телевизионное — Гэбриэл Марано.

Все трое управленца ранее работали в eOne. Форман и Марано в основном трудились над проектами, связанными с интеллектуальной собственностью производителя игрушек. Этим же направление они займутся на новых постах в Hasbro Entertainment.

Сейчас Hasbro работает над более чем 20 проектов, основанных на своих брендах — среди них «Свинка Пеппа», «Трансформеры», Dungeons and Dragons, My Little Pony, «Могучие рейнджеры», а также настольные игры «Монополия», «Улика», Magic: The Gathering и многое другое.

Компания покинула российский рынок в 2022 году, что привело к дефициту таких популярных игр как «Монополия» и Uno. В марте 2022 года Минпромторг включил товары от Hasbro и Mattel в список параллельного импорта. Однако, поставщики уверены, что этот механизм не будет работать, поскольку данные игры требуют перевода.