Google откладывает запуск нейросети Bard из-за проблем с защитой данных

Google вынужден отложить запуск своего чат-бота с искусственным интеллектом Bard в странах Евросоюза, пишет Politico. Ирландский регулятор заявил, что IT-гигант до сих пор не предоставил достаточно информации о защите конфиденциальности европейцев при использовании ИИ-модели.

«Google недавно проинформировал Комиссию по защите данных о своем намерении запустить Bard в ЕС на этой неделе», — сказал заместитель комиссара Грэм Дойл.

На данный момент у европейского регулятора «нет ни подробного инструктажа, ни оценки воздействия на защиту данных, ни какой-либо подтверждающей документации».

В ведомстве заявили, что запросили эти документы, и ожидают, что компания «в срочном порядке» ответит на дополнительные вопросы о том, как Bard соблюдает правила защиты данных в ЕС.

«Bard не будет запущен на этой неделе, — заключил Дойл.

В феврале 2023 года Google представил свой аналог ChatGPT от компании OpenAI, чат-бота Bard. Он также генерирует текстовые ответы на вопросы пользователей на базе информации из сети.

ChatGPT был временно заблокирован в Италии в марте из-за угрозы распространения личных данных пользователей. Это произошло после того, как в сеть утекли данные пользователей из-за ошибки в работе искусственного интеллекта.

Ошибка была обнаружена в клиентской библиотеке Redis с открытым исходным кодом redis-py. В результате сбоя часть электронных писем с подтверждением подписки на ChatGPT была направлена не тем пользователям. В этих письмах как раз и содержались персональные данные, в том числе имена и фамилии, а также адреса электронной почты, платежные адреса, последние четыре цифры кредитных карт и сроки их действия.