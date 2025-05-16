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16.05.2025 в 15:00

Guerlain представил нового амбассадора

Им стала звезда сериала «Белый лотос»

Канадская актриса Шарлотта Ле Бон, известная по роли Холи в третьем сезоне «Белого лотоса», стала амбассадором Guerlain. Однако вместо рекламы косметических средств она будет представлять инициативы бренда по защите пчел.

Уже более 15 лет французский дом парфюмерии активно занимается сохранением популяции этих насекомых, запуская экологические и образовательные программы по всему миру. Среди них — «пчелиные школы», в которых детям рассказывают о важности пчел для экосистемы, а также программа Women for Bees, поддерживающая женщин-пчеловодов.

В роли «посла пчел» Шарлотта Ле Бон примет участие в международных проектах бренда и в новом партнерстве с Монреальским инсектарием. Совместно с музеем компания подготовила образовательный контент, направленный на повышение информированности о роли пчел и необходимости их защиты.

Guerlain Амбассадор Амбассадорство Women for Bees
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