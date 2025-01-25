Gucci выпустил трогательную рекламу накануне Китайского Нового года

29 января по лунному календарю наступит Год Змеи, по этому случаю Gucci выпустил трогательное видео, героями которого стали амбассадоры бренда — китайские актеры Ни Ни и Сяо Чжань.

Праздничная кампания итальянского дома моды делает акцент на семейных ценностях и ритуалах. Видео рассказывает о двух семьях и детях, которые живут по соседству и на протяжении многих лет наблюдают друг за другом через окно. А повзрослев, по традиции возвращаются к своим родным, чтобы вместе встречать Новый год.

Gucci умело вписывает мотив змеи в своей рекламе, представляя новую коллекцию и обновленные аксессуары с эмблемой GG. Тема линейки воплотилась в волнистых принтах, повторяющих мягкие изгибы змеи. Помимо абстрактного змеиного орнамента, специально для новогодней коллекции был разработан рисунок из переплетающихся змей. Он появился на свитерах и жакетах в виде вышивки.