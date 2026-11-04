Gucci позвал королеву Рождества в праздничную кампанию

Gucci представил рождественскую рекламную кампанию с участием американской певицы Мэрайи Кэри. Она снялась в праздничном ролике под собственный хит All I Want for Christmas Is You. Режиссером видео стал Хармони Корин, известный по фильмам «Отвязные каникулы» и «Пляжный бездельник».

По сюжету сотрудники роскошного отеля готовятся к приезду особой гостьи: украшают помещения, устанавливают елки и расставляют подарки. Вскоре появляется певица, ради которой и организовали праздничное мероприятие.

Для съемок артистка выбрала несколько образов Gucci. Среди них — платье с принтом бабочек, колье с логотипом Double G, солнцезащитные очки с кристаллами и фиолетовая сумка. Однако самым дорогим нарядом стало асимметричное платье, украшенное кристаллами, его стоимость составляет $19,5 тыс.

Кампания также представляет специальную коллекцию Butterfly. Ее главным мотивом стали бабочки, один из узнаваемых символов Мэрайи Кэри. В 1997 году певица выпустила альбом Butterfly, который закрепил эту ассоциацию с ее творчеством. В коллекцию вошли одежда, обувь и аксессуары с соответствующими принтами и декоративными элементами.

Запуск рекламы совпал с традиционным началом рождественского сезона Мэрайи Кэри. Каждый год 1 ноября певица публикует ролик It's Time, символически объявляя о приближении праздников. Ее песня All I Want for Christmas Is You, выпущенная в 1994 году, также ежегодно возвращается в музыкальные чарты в преддверии Рождества.