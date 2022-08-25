Gucci выпустил рекламу в стилистике фильмов Стэнли Кубрика

Фэшн-бренд Gucci представил рекламную кампанию Exquisite — проморолик с участием моделей в образах из осенней коллекции вдохновлён атмосферой культовых фильмов режиссёра Стэнли Кубрика.

Команда бренда под руководством креативного директора Алессандро Микеле стилизовала ролики под картины «Сияние», «Заводной апельсин» и «2001: Космическая Одиссея». Получилось вдохновляющее путешествие по ретроспективе кинематографа.

Кроме того, в ролике можно увидеть вещи из линейки, разработанной в коллаборации со спортивным брендом adidas.

Ранее для Gucci сняла короткометражный фильм Рената Литвинова — загадочную сказку на музыку Земфиры, а итальянский кинорежиссёр Паоло Соррентино принял участие в разработке рекламной кампании Bulgari.