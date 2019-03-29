Группа Rammstein выпустила новый клип и легализовалась во «ВКонтакте»

Песни немецкой группы Rammstein легально появились на российских стриминговых платформах, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

На этих платформах стали доступны для прослушивания полная коллекция студийных альбомов музыкального коллектива, а также состоялась премьера сингла Deutschland.

Клип на новый трек Deutschland выпущен в преддверии выхода нового альбома группы, назначенного на май. Он сразу стал эпицентром скандала в Германии, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Bild. Ролик длится без малого десять минут, и за это время музыканты демонстрируют историю Германии с древнейших времен, включая события Второй мировой войны.

По мнению ряда политиков и общественных деятелей, музыканты Rammstein перешли черту дозволенного, показав сцены в концлагере. Музыканты в полосатых робах, напоминающих одежду узников нацистских концентрационных лагерей, стоят с петлями на шеях.

Руководитель Фонда баварских мемориалов Карл Феллер считает, что «страдания и бесчеловечность холокоста» должны стать преградой на пути коммерческого использования этой темы. Также Феллер пригласил группу побывать в бывшем концлагере Дахау.