Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+3
Поста
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.03.2019 в 10:55

Группа Rammstein выпустила новый клип и легализовалась во «ВКонтакте»

Провокационный ролик уже поднял волну негодования в Германии

4

Песни немецкой группы Rammstein легально появились на российских стриминговых платформах, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

На этих платформах стали доступны для прослушивания полная коллекция студийных альбомов музыкального коллектива, а также состоялась премьера сингла Deutschland.

Клип на новый трек Deutschland выпущен в преддверии выхода нового альбома группы, назначенного на май. Он сразу стал эпицентром скандала в Германии, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Bild. Ролик длится без малого десять минут, и за это время музыканты демонстрируют историю Германии с древнейших времен, включая события Второй мировой войны.

По мнению ряда политиков и общественных деятелей, музыканты Rammstein перешли черту дозволенного, показав сцены в концлагере. Музыканты в полосатых робах, напоминающих одежду узников нацистских концентрационных лагерей, стоят с петлями на шеях.

Руководитель Фонда баварских мемориалов Карл Феллер считает, что «страдания и бесчеловечность холокоста» должны стать преградой на пути коммерческого использования этой темы. Также Феллер пригласил группу побывать в бывшем концлагере Дахау.

ВКонтакте Rammstein Deutschland
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.