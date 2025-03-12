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18+
12.03.2025 в 13:50

С кипрской Group DF взыщут $69 млн в пользу «Первого канала»

Группа полностью не оплатила сделку по выкупу у телеканала акций «Интера»

Арбитражный суд Москвы привел в исполнение решение швейцарского арбитража и постановил взыскать с кипрской Group DF долг в размере $69 млн в пользу «Первого канала». Об этом пишут «Ведомости».

Group DF принадлежит украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Группа не полностью оплатила сделку по выкупу у «Первого канала» 29% акций телекомпании «Интер». Сделка проводилась в 2015 году, доля «Первого канала» в «Интере» стоила $100 млн. Group DF оплатила 10% от суммы сделки в 2015 году, остальные деньги обязалась перевести в течение пяти лет.

К 2019 году долг Group DF составил $78 млн, «Первый канал» обратился в суд в Швейцарии. В результате стороны заключили мировое соглашение: Group DF дали новую рассрочку и утвердили график платежей. Компания перевела каналу только $9 млн.

В Group DF отрицали наличие имущества и денег в России, представитель «Первого канала» в суде говорил, что у компании Фирташа есть в РФ активы и средства для погашения долга. Это предстоит выяснить судебным приставам.

Для взыскания задолженности нужно будет доказать, что имущество принадлежит должнику. Если активы Фирташа находятся в залоге, без согласия залогодержателя направить их на погашение долга перед «Первым каналом» вряд ли удастся.

Фирташ объединил основную часть своих активов на Украине в 2006 году в Group DF. В группу вошли «Крымский содовый завод», «Крымский титан», порт «Ника-Тера», а также химические активы. После вхождения Крыма в состав России, начала спецоперации и присоединения четырех новых регионов к РФ часть активов Фирташа оказалась на российской территории.

Первый канал Group DF Суд долг
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