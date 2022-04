«Грэмми-2022»: с «Душой», но без BTS

4 апреля состоялась 64-я церемония музыкальной премии «Грэмми» — в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе вручили награды в 86 номинациях.

Лучшей песней была признана Leave The Door Open от американского дуэта Silk Sonic. Одним из триумфаторов «Грэмми» стал исполнитель Джон Батист — он выиграл в пяти номинациях (например, его композиция We Are способствовала победе в категории «Альбом года»). Также премия стала успешной для Оливии Родриго — певица забрала три статуэтки.

Победители в главных номинациях «Грэмми-2022»

Альбом года: We Are (Джон Батиста);

Запись и песня года: Leave The Door Open (Silk Sonic);

Лучший новый исполнитель: Оливия Родриго;

Лучшее музыкальное видео: Freedom (Джон Батиста);

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой: Kiss Me More (Doja Cat feat. SZA);

Лучшее сольное поп-исполнение: Drivers License (Оливия Родриго);

Лучший вокальный поп-альбом: Sour (Оливия Родриго)

Лучшая танцевальная/электронная запись: Alive (Rüfüs Du Sol)

Лучший саундтрек для визуальных медиа: «Душа» (Джон Батиста, Трент Резнор и Аттикус Росс), «Ход королевы» (Карлос Рафаэль Ривера)

Лучший музыкальный фильм: Summer of Soul («Лето соула»)

Лучший танцевальный/электронный альбом: Subconsciously (Black Coffee)

Лучшая рок-песня: Waiting On A War (Foo Fighters)

Лучший R&B-альбом: Heaux Tales (Джазмин Салливан)

Лучший рок-альбом: Medicine At Midnight (Foo Fighters)

Лучшее рок-исполнение: Making A Fire (Foo Fighters)

Лучший альтернативный альбом: Daddy’s Home (St. Vincent)

Лучший альбом в жанре современной городской музыки: El Último Tour Del Mundo (Bad Bunny)

Лучшее рэп-исполнение: Family Ties (Baby Keem и Kendrick Lamar)

Лучший рэп-альбом: Call Me If You Get Lost (Tyler, The Creator)

Лучший комедийный альбом: Sincerely Louis CK (Луи Си Кей)

Лучшая рэп-песня: Jail (Kanye West, Jay-Z)

Лучшее мелодичное рэп-исполнение: Hurricane (Kanye West, The Weeknd и Lil Baby)

Лучший традиционный поп-альбом: Love For Sale (Тони Беннетт и Lady Gaga)

Лучший латиноамериканский альбом: Mendo (Alex Cuba)

Интересно, что среди победителей оказался Луи Си Кей — это первая награда стендап-комика после скандала, связанного с обвинением в харассменте. Канье Уэст, которого организаторы решили отстранить от премии из-за агрессивного поведения в медиа, получил две статуэтки за работы из альбома Donda.

На «Грэмми-2022» не обошлось без скандала: фанаты корейской группы BTS в соцсетях обвинили организаторов премии в хайпе на их кумирах — они отметили, что популярный бойз-бэнд приглашают на премию только ради рейтингов, но при этом всегда оставляют исполнителей без наград.

