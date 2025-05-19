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19.05.2025 в 17:25

Греческие власти подали иск к Adidas за рекламу кроссовок

Производитель устроил шоу дронов над Акрополем

Власти Греции подали иск к производителю спортивной одежды и обуви Adidas из-за рекламы кроссовок. Компания провела шоу дронов рядом с афинским Акрополем, пишет Reuters.

Светящиеся беспилотники выстроились в форме логотипа Adidas и кроссовка на фоне Акрополя, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Министр культуры Греции Лина Мендони заявила, что шоу использовало Акрополь в коммерческих целях вопреки закону об охране памятников и проходило без предварительного разрешения Минкульта.

«Это все равно, что ботинком Adidas ударить по Акрополю. Уже подан иск против всех виновных», — рассказала Мендони.

В Adidas сообщили, что «все необходимые разрешения были получены и соблюдены». «Ни одно изображение памятника Акрополя не было использовано Adidas в рекламных или иных целях», — говорится в заявлении компании.

Министерство культуры также расследует, была ли соблюдена процедура лицензирования пролета беспилотников.

Инцидент произошел через несколько недель после того, как Греция отклонила просьбу режиссера Йоргоса Лантимоса снять сцены фильма «Бугония» на холме Акрополь на том основании, что они несовместимы с тем, что символизировал памятник.

adidas Греция Суд иск Реклама
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