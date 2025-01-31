Главу РАЭК арестовали по статье о производстве и сбыте наркотиков

Тверской районный суд Москвы заключил под стражу директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова. Предпринимателя арестовали по пункту «б» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере). На это первым обратило внимание издание Roem.

Карточка по делу размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. Наказание по указанной статье составляет от 8 до 15 лет тюрьмы со штрафом.

РБК в Тверском суде подтвердили, что речь идет о директоре РАЭК. В самой ассоциации сообщили, что дело в отношении Гребенникова не связано ни с его профессиональной работой, ни с деятельностью РАЭК.

В ассоциации отметили, что с конца января 2025 года функции главы РАЭК осуществляет исполнительный директор организации Екатерина Демкина.

Директор и исполнительный директор РАЭК — это единоличные руководители ассоциации, которые действуют от ее имени без доверенности, независимо друг от друга.