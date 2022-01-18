Галина Бельтюкова, Grayling Russia: что изменится в GR-практиках после пандемии

Мы живём в условиях ковид-ограничений почти два года и уже приспособились. Конференции организуются в гибридном формате, встречи и заседания с участием государственных органов, в зависимости от обстановки, проходят офлайн или онлайн. Заместитель руководителя практики Public Affairs агентства Grayling Russia Галина Бельтюкова поделилась с Sostav, какие долгосрочные изменения уже отражаются в GR-практиках и будут только усиливаться в ближайшие годы.

Частичная цифровизация каналов взаимодействия с государственными органами

Переход на цифровые каналы, такие как Zoom, упростил организацию встреч и мероприятий с представителями госорганов. Общение в мессенджерах стало нормой. При этом цифровое взаимодействие обычно более поверхностное и усложняет налаживание тесного контакта, поэтому GR-специалисты по-прежнему предпочитают офлайн-встречи.

Согласно опросу американской ассоциации политических консультантов Public Affairs Council в мае 2021 г., 60% опрошенных специалистов были уверены, что даже после завершения пандемии будет сложно организовать офлайн-встречу с представителями федеральных органов власти, 73% полагали, что в будущем будет наблюдаться рост использования цифровых инструментов в GR и лоббизме.

В Россию международные тренды в GR приходят с опозданием, но некоторые ведомства действительно предпочитают обсуждать темы, не критические для бизнеса и государства, в формате видеоконференции. Это усложняет работу GR-специалистов, но, к счастью, многие чиновники и депутаты до сих пор не готовы перестраиваться и любят общаться офлайн по личным, техническим причинам или по соображениям безопасности.

Что касается других онлайн-инструментов GR, пока этот тренд не реализован. В России онлайн-работа в основном ведётся через Telegram, реже используются Facebook, геотаргетинг. Интересный кейс продемонстрировал председатель Государственной думы, открыв обсуждение законопроектов по QR-кодам в своём Telegram-канале. Но такой формат не эффективен для профессионального GR.

В ЕС за время пандемии тоже не появилось инновационных GR-методов. Компании обеспечивают поддержку GR-инициатив «в цифре» за счёт платных публикаций в интернет-СМИ и новых медиа, постов в Twitter, Instagram и Facebook.

Долгосрочное сохранение высоких регуляторных рисков

Самое важное долгосрочное изменение, вызванное пандемией, — это рост вмешательства государства в экономику и бизнес, в том числе в те сегменты, которые раньше были не так затронуты.

Некоторые инициативы начали разрабатываться ещё до коронавируса, например, «Закон о цифровых рынках» или «Европейский зелёный пакт в ЕС». Компании ожидали, что в условиях пандемии проекты, не связанные с первоочередными задачами борьбы с болезнью, будут отложены. Однако всё происходит наоборот: коронавирус подсветил критическую важность цифрового сектора и необходимость его регулирования, а экологические проекты считаются неотъемлемой частью стратегий по повышению благосостояния.

После окончания пандемии государство не сократит вмешательство в экономику, поскольку останется необходимость балансировать бюджет, исполнять долгосрочные стратегии развития с учётом последствий коронавируса, минимизировать риски последующих пандемий. Технологический сектор остаётся в зоне высокого риска: процесс разработки регулирования (от антимонопольного и налогового до трудового — для платформенной занятости) уже идёт по всему миру.

Кроме того, ожидается, что сравнительно новые технологии (пример беспилотных роботов-курьеров) будут гораздо быстрее оказываться на радаре регуляторов. Компании, вводящие инновационные продукты, должны быть готовы к тому, что даже если их сегмент никак не связан с государством или направлен только на B2C, для него всё равно появится регулирование. Это означает, что потребность в GR-специалистах останется высокой и будет распространяться на новые отрасли, на средний и даже малый бизнес, который раньше в основном обходился без GR.

Больший запрос на трансграничный GR

Коронавирус повлиял на все страны, но на кого-то в большей, а на кого-то в меньшей степени. Правительства внимательно наблюдают за ограничениями и мерами поддержки в других странах, а также за последствиями этих действий, чтобы заимствовать наиболее эффективные практики.

Такое изучение и последующее заимствование одними государствами нормативных актов других государств не будут ограничиваться сферой здравоохранения. Этот процесс уже запущен в технологическом секторе: «цифровой налог», регулирование цифровых платформ.

ФАС уже давно следит за антимонопольными делами и законодательными инициативами в отношении международных ИТ-гигантов в США, странах Европы и Азии и изучает перспективы возбуждения схожих дел в России.

В этих условиях будет расти интерес к кросс-страновому GR. Законопроект, возникший в одном государстве, может быть быстро переработан и внесён в другом государстве, особенно в рамках одного регионального объединения, например, ЕС или ЕврАзЭС.

Для быстрой нейтрализации инициативы, имеющей отрицательное влияние на бизнес, могут понадобиться одновременные и скоординированные усилия в разных странах.

Рост значимости бизнес-объединений

Из-за увеличения регуляторных рисков, быстрой скорости принятия государственных решений и кризисов, связанных с производством и поставками, всё чаще возникающих в странах, в которых международные компании присутствуют в весьма ограниченном составе, за время коронавируса наблюдается рост компетенций и важности деловых и отраслевых ассоциаций.

Именно ассоциации, традиционно играющие роль посредника между бизнесом и государством, смогли консолидироваться и начать достаточно эффективно отстаивать интересы своих членов, при этом оказывая экспертную помощь властям.

Конечно, многое зависит от руководства ассоциаций, кому-то удалось быстро перестроиться под новую реальность, а кому-то нет. Но в целом, слаженные действия на первых этапах пандемии позволили объединениям повысить свою значимость.

Пока неясно, устойчивый ли это тренд, или в будущем бизнес предпочтёт индивидуальные GR-активности. Но с учётом политики импортозамещения и большого количества общих регуляторных тем преимущественно у иностранных компаний, скорее всего, тренд будет развиваться и дальше.

Устойчиво высокий фокус на ESG

Концепция good corporate citizen давно применяется в стратегиях крупных зарубежных компаний. Но в 2020−2021 гг. тема ESG (англ. Environmental, Social and Corporate Governance) стала доминирующим трендом: под неё появляются специальные должности, создаются стратегии.

В России уже появляются регуляторные нормы и стандарты, касающиеся ESG, создаются ассоциации и альянсы, в том числе с целью саморегулирования. Этот процесс продолжится и в будущем.

Компаниям в России придётся выстраивать баланс между глобальной корпоративной политикой, местными приоритетами, саморегулированием и возникающим регулированием. С точки зрения GR это означает дополнительные требования к предлагаемым инициативам и их аргументации, перестройка оптики, а также учёт аспекта ESG при GR-взаимодействии по всем проектам нормативных актов, не ограничиваясь экологическими и социальными, ведь ESG — всеобъемлющее понятие, которое требует последовательного подхода вне зависимости от краткосрочных интересов компании.