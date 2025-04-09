Rodcher Creative устроило зимой лето в фотосессии для автомобилей HONGQI

Климатические реалии усложняют подготовку сезонного авто-контента. Например, этой зимой было трудно поймать снег для зимних сетапов, а съемки для лета часто приходится проводить зимой или ранней весной, когда город еще совершенно для них не подходит. Команда агентства Rodcher Creative рассказала Sostav, как можно провести съемку новых моделей автомобилей и не зависеть от прогноза погоды.

Так для весенне-летнего продвижения городских кроссоверов HS3, HS5 и EHS9 требовалось создать фотобанк изображений для сайта и других медийных форматов заранее — еще до наступления фотогеничного летнего сезона. Каждую модель нужно было представить в подходящих именно ей городских локациях — релевантных для целевой аудитории и подчеркивающих имидж каждой модели.

HONGQI HS3 — динамичный городской кроссовер.

HONGQI HS5 — кроссовер, обращающий на себя внимание.

HONGQI EHS9 — флагманский электрический кроссовер.

Станислав Ионицкий, директор по маркетингу HONGQI в России: Для премиального бренда с таким наследием, как у HONGQI, важно сформировать правильные ассоциации и эмоции. Ключевую роль здесь играют качественные фотографии и key visuals, которые передают ощущение премиальности. Перед нами стояла задача создать летние вижуалы в самый разгар зимы. С этим вызовом отлично справилась профессиональная команда: креативное агентство и фотограф Сергей Крестов. Благодаря этому проекту мы открыли для себя новый подход к созданию фотоконтента. Этот метод сочетает в себе множество преимуществ: независимость от сезона, возможность съемки нескольких моделей в рамках одной локации и создание изображений, которые точно соответствуют позиционированию каждой модели. Также нам стала доступна высокая вариативность финальных композиций: мы могли свободно перемещать актеров, комбинировать различные позы и менять масштаб изображений при необходимости.

Дарья Родчер, креативный директор агентства Rodcher Creative: Модели, о которых нам нужно было рассказать, интересны с точки зрения дизайна. Графичные линии, острота и в то же время мягкость. Они рождают ассоциацию с современной городской архитектурой.

Город будущего в студийных стенах

Такие локации есть в Москве, но снимать в них было невозможно из-за погоды. Команда Rodcher Creative предложила использовать 3D-фоны и снимать материалы в студии с циклорамой. Этот метод позволяет создавать архитектурные объекты и настраивать необходимое время суток, при этом создается эффект присутствия автомобилей на фоне реальных локаций.

Анна Тюменцева, старший арт-директор Rodcher Creative: При этом в 3D-фонах можно «разбежаться», создать интересные архитектурные формы. Так получилось, что начинали мы с малых архитектурных форм, аскетичных и весьма простых, а закончили полноценными зданиями и всей окружающей инфраструктурой: лавки, клумбы, фонари, подъезды-выезды. Получилась среда, приближенная к реальности.

Все три модели для съемки входят в премиальную линейку бренда, но отличаются функционалом и целевой аудиторией. Поэтому команде было важно развести их визуально и создать для каждой особенную историю.

Для eHS9 (электрического кроссовера серебристого металлика) мы выбрали сет в теплых тонах с архитектурой, отсылающей к городскому вечернему досугу. Намек на современный театр, концертный зал, плавные кривые крыши, темное дерево и закатное освещение создавали нужную атмосферу

Для HS5 NEW, темно-синего цвета, создали городское здание с кинотеатром и бутиками. Это автомобиль создан, чтобы быть заметным, а освещение раннего вечера подчеркивало его стиль.

Для HS3 — дневной сет, здание с функциональной динамичной композицией в холодных зеленых тонах, которые поддерживали цвет машины.



Технологии, свет и терпение

Сергей Крестов, фотограф: Съемка машин на циклораме — долгий и технически сложный процесс. Для клиента было критично избежать оптических искажений. Мы выверяли углы и ракурсы с дотошностью. В павильоне можно спокойно отстроить свет, повернуть машину, добиться нужного отражения — на природе такого контроля не получить.

Создание 3D-сред оказалось самым кропотливым этапом. Это не просто сборка цифровых декораций — это создание атмосферы, ощущения пространства, которое должно казаться реальным. Быстро возведенные конструкции зданий потребовали ювелирной настройки света, проработки текстур и мельчайших деталей. Спасибо 3D-визуализатору Андрею Лаврищеву за профессионализм, терпение и невероятную усидчивость.

Люди делают проект

Проект получился красивым, но процесс был непростым — команда провела три дня подряд в темном павильоне по 12−14 часов. Команда HONGQI и Rodcher Creative рада совместной работе с продюсерами Романом Пресняковым и Татьяной Зотовой, которые помогли получить профессиональный результат.

Состав творческой группы

Rodcher Creative (агентство)

Креатив, супервижен: Rodcher Creative

Продюсер: Роман Пресняков, Татьяна Зотова

Фотограф: Сергей Крестов

3D-визуализатор: Андрей Лаврищев