Госдума обязала раскрывать информацию об опасных ингредиентах сигарет и вейпов

Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий относить к коммерческой тайне сведения об отдельных ингредиентах табачной и никотинсодержащей продукции. Запись об этом появилась в думской электронной базе.

Поправки предусматривают изменения в закон «О коммерческой тайне». Сейчас сведения о составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции, в том числе передаваемые производителями уполномоченным органам, могут охраняться как коммерческая тайна.

Из-под этого режима предлагается вывести информацию о наличии и количестве ингредиентов, которые усиливают никотиновую зависимость или оказывают токсическое воздействие на организм.

Ограничение также коснется веществ с канцерогенными, мутагенными и репротоксическими свойствами, в том числе тех, которые приобретают такие характеристики при нагревании или тлении.

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, табачная и никотинсодержащая продукция содержит смолы, металлы и другие химические соединения, попадание которых в организм может привести к серьезным заболеваниям, включая онкологические и сердечно-сосудистые.