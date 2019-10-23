Госдума поддержала проект трехлетнего бюджета

Госдума в первом чтении поддержала проект бюджета на 2020−2022 годы. Законопроект поддержали 353 депутата, 62 парламентария выступили против, воздержавшихся не было. Планируется, что все три года бюджет будет профицитным, сообщает «Коммерсант».

Правительство заложило профицит федерального бюджета на все три года. В 2020 году ожидаются доходы в размере 20,38 трлн руб. В 2021 году доходы увеличатся до 21,25 трлн руб., а в 2022 году — до 22,06 трлн руб. Профицит бюджета в 2020 году составит 0,8% ВВП. Он увеличится до 1,1% в 2021 году и уменьшится до 0,8% к 2022 году. По макропрогнозу инфляция будет на уровне 3% в следующем году и четырех процентов в последующие два года.

На реализацию нацпроектов в 2020 году будет направлено почти 2 трлн рублей. Правительству рекомендовано подготовить ко второму чтению предложения по стимулированию инвестпроектов в регионах, в частности, за счет частичного погашения долгов по бюджетным кредитам.

Также депутаты рекомендуют проработать вопросы развития сельских территорий, обеспечения жильем детей-сирот, поддержки издания социально значимой книжной продукции, а также обеспечения регионов школьными автобусами, автомобилями скорой помощи, коммунальной техникой.

Ранее Минкомсвязь предложила субсидировать из бюджета развлекательное телевидение. Каналы второго мультиплекса не получают государственной поддержки, из-за чего вещание в небольших населенных пунктах для них убыточно.