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19.03.2020 в 05:40

Госдума отклонила проект ЛДПР о запрете рекламы лекарств

Депутаты выступали против пропаганды самолечения

Госудума в первом чтении отклонила законопроект фракции ЛДПР о запрете рекламы лекарственных средств по радио и телевидению, сообщает «РИА Новости».

По мнению авторов инициативы, россияне не должны заниматься самолечением, в том числе руководствуясь рекламой. При этом предлагаемый запрет не ограничит права потребителей на получение информации о представленных на рынке лекарствах, поскольку ее можно будет получить в интернете, других СМИ.

По мнению депутатов, из-за навязчивой рекламы по ТВ и радио россияне покупают в аптеках «чудодейственные» препараты, игнорируя необходимость обращения к врачу, хотя самолечение опасно. 60% россиян предпочитают самолечение, которое, по данным ВОЗ, занимает пятое место среди причин смертности, а самолечению во многом способствует навязчивая реклама препаратов по телевидению и радио. Авторы также ссылаются на опыт западных стран, где, по их словам, запрещена любая реклама лекарств, которые можно купить без рецепта.

Законопроет был вынесен на рассмотрение ещё в 2018 году, тогда против запрета выступила Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). По мнению АКАР, действующее законодательство и так устанавливает строгие требования к рекламе лекарств. А если призывы законодателей о запрете рекламы лекарств воплотятся в жизнь, российские телеканалы и радиостанции лишатся около 30 млрд руб. в год.

ЛДПР реклама лекарств
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