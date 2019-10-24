Госдума одобрила повышение МРОТ на 7,5%

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о повышении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей, сообщает «РИА Новости».

Согласно проекту, с 1 января МРОТ будет 12 130 рублей в месяц. В настоящее время он равен 11 280 рублей. Таким образом, рост составит 7,5%. Повышение коснётся 3,2 млн работников, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. На реализацию законопроекта потребуется 20,9 млрд рублей.

Повышение будет дифференцированным с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок — от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.

Ранее Росстат сообщил, что в России резко увеличилось количество людей, доход которых ниже прожиточного минимума. Доля россиян с такими доходами в первом квартале 2019 года выросла до 14,3% населения страны (20,9 миллиона человек) против 13,9% (20,4 миллиона человек) годом ранее.