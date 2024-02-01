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01.02.2024 в 18:36

Госдума приняла закон о праве регионов ограничивать работу «наливаек» в жилых домах

Ранее власти субъектов РФ получили право вводить ограничения на продажу крепкого алкоголя

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о запрете «наливаек» в жилых домах. Регионы смогут ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Также власти субъектов РФ смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других спиртных напитков в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о большом количестве обращений от жителей многоквартирных домов. Люди жалуются, что «наливайки» днём работают как магазины, а ночью продают спиртное. В результате шум и беспорядки мешают жильцам спокойно жить.

Ранее региональные власти получили право ограничивать продажу крепкого алкоголя.

Летом прошлого года в Госдуме предложили запретить продажу спиртного в супермаркетах. Алкогольные напитки должны реализовываться только в специализированных магазинах, в которые могут попасть люди старше 18 лет, заявили авторы инициативы.

законопроект Госдума РФ алкогольная продукция
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