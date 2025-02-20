Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
BYYD | Blog

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.02.2025 в 13:49

В Госдуму внесут законопроект об усилении госрегулирования цен на продукты

Депутаты предлагают ввести понятие «ценовых коридоров»

2

Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым планирует внести в Госдуму законопроект, направленный на усиление государственного регулирования цен на социально значимые товары первой необходимости. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предполагает введение понятия «ценовых коридоров», которые будут определять минимальные и максимальные розничные цены на продукты первой необходимости. Как уточнили в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента 20 февраля.

Согласно инициативе, правительство РФ сможет вводить ценовые ограничения при росте цен на 5% и более за 30 дней. Механизм позволит оперативно реагировать на резкие ценовые скачки и сдерживать спекулятивные колебания рынка. При этом действие коридора предлагается ограничить 60 днями, а предельные цены — 90 днями, чтобы избежать чрезмерного вмешательства в рыночное ценообразование.

Сергей Миронов подчеркнул, что у правительства уже есть полномочия по регулированию цен, но этот механизм до сих пор не применяется. Депутаты настаивают, что регулирование предельных цен должно стать обязанностью, а не «доброй волей» чиновников.

«Подчеркну: не мы придумали этот порядок, он предусмотрен постановлением кабмина еще в 2010 году. И все это время механизм бездействует. Право есть, но чиновники им не пользуются. Суть нашей инициативы в том, чтобы заставить их заняться этой работой. Установка предельных розничных цен в случаях, уже оговоренных законом, должна стать обязанностью, а не доброй волей правительства», — резюмировал лидер Сергей Миронов.

Госдума продукты розничные цены
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.